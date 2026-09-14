Edu Aguirre elige su favorito al Balón de Oro: “Está cuatro escalones por debajo”

Cada vez falta menos para conocer al nuevo ganador del Balón de Oro y la carrera por el prestigioso galardón comienza a tomar mayor fuerza. Con la gala programada para el próximo lunes 26 de octubre en Londres, dos de los nombres que aparecen con mayor protagonismo en la discusión son Lamine Yamal y Kylian Mbappé. El futbolista del Barcelona no ha escondido su ambición de conquistar el premio. En una entrevista concedida a Movistar+, Lamine Yamal aseguró que considera tener argumentos suficientes para quedarse con el reconocimiento después de su gran temporada tanto con el conjunto azulgrana como con la selección española.

"Los mejores del mundo somos Mbappé y yo, pero creo que el Balón de Oro de este año me lo merecería yo", afirmó el joven atacante, dejando clara su postura en una disputa que promete mantenerse hasta el momento de conocer el resultado definitivo. Sin embargo, sus palabras generaron distintas reacciones y una de las más contundentes llegó desde Edu Aguirre, quien analizó la comparación entre ambos futbolistas en el programa 'El Chiringuito'. El periodista reconoció que su opinión sobre Lamine Yamal ha cambiado positivamente y que el talento del jugador del Barcelona cada vez le genera mayor admiración.

TRAICIONA A SU COMPATRIOTA ESPAÑOL

"A mí Lamine cada vez me gusta más. Me gusta Lamine. Es un tío que es del Barcelona y yo soy del Madrid, pero es un chaval que me gusta, que cada día me cae mejor. Es un chaval diferente", declaró Aguirre. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Pese a ese reconocimiento, el colaborador mantuvo una postura muy clara cuando tuvo que establecer una comparación directa entre el extremo español y el delantero francés. Para Aguirre, Lamine ya pertenece al grupo de los mejores futbolistas del planeta, pero todavía existe una distancia considerable respecto a Mbappé.

"Obvio que está entre los mejores del mundo, pero está cuatro escalones por debajo de Mbappé", sentenció el periodista, dejando una diferencia muy marcada entre ambos dentro de su valoración individual. Aguirre considera que el debate sobre Lamine Yamal puede ser completamente válido cuando se le compara con otros futbolistas de primer nivel. Sin embargo, entiende que la discusión cambia radicalmente cuando el nombre de Mbappé aparece en escena, especialmente al analizar únicamente el rendimiento y el talento individual. En ese sentido, el periodista puso sobre la mesa a otros jugadores con los que, bajo su criterio, sí podría existir una discusión más equilibrada respecto al futbolista azulgrana. "Aquí podría haber debate si ha sido mejor este año a nivel individual Raphinha o Lamine. Es un debate. O si Olise es mejor que Lamine, pero si hablas de nivel individual, Mbappé está tres o cuatro escalones por encima del resto". La valoración de Aguirre llega en un momento en el que Lamine Yamal ha ganado cada vez más protagonismo en la discusión por el Balón de Oro. Su impacto con el Barcelona y España, pese a su corta edad, lo ha colocado entre los principales candidatos y ha alimentado el debate sobre si ya está preparado para competir por el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial. Por su parte, Mbappé también llega a esta etapa como uno de los grandes aspirantes. El delantero francés continúa siendo señalado como uno de los jugadores más determinantes del planeta y, para Aguirre, su nivel individual lo coloca claramente por encima de sus principales competidores.