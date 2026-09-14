Mou se cansa de periodistas y el dardo al Barca: "¿Nadie preguntará sobre los penales?

El portugués Jose Mourinho , entrenador del Real Madrid, bromeó sobre el apretado calendario que afronta en este tramo final de competiciones de clubes antes del parón de selecciones, con tres partidos en ocho días, y aseguró que él está “cansado” de los periodistas y estos de él.

“Seis ruedas de prensa en una semana.... En otros países me permitían ahorrarme una rueda de prensa. Estoy cansado de vosotros y vosotros de mí. Yo digo lo mismo, vosotros no tenéis más preguntas para hacerme, pero aquí estamos, porque es nuestro trabajo. Con los jugadores es lo mismo, más o menos cansados pero hay que ir a por ellos -los rivales-. Al Elche y el Atlético de Madrid les pasa lo mismo que a nosotros. Si me decís que la próxima semana de seis ahorramos una rueda de prensa traigo aquí algo de picar y nos divertimos”, bromeó en la rueda de prensa de este lunes, previa al duelo contra el Elche

Encuentro correspondiente a la sexta fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) para el que Mourinho fue conciso con lo que espera de su equipo: “Me gustaría ganar y me gustaría jugar bien, eso es todo”, declaró.