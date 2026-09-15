Un viejo conocido: el inesperado técnico que dirigirá al Inter Miami de Messi

El argentino Cristian 'Kily' González se convirtió este martes en el nuevo entrenador del Inter Miami, de la Major Soccer League (MLS), en el que militan sus compatriotas Lionel Messi y Rodrigo de Paul y el uruguayo Luis Suárez.

'Las Garzas' hicieron oficial este martes su llegada tras confirmarse la validación de la visa necesaria para trabajar en Estados Unidos y anunciaron que el exfutbolista de los españoles Zaragoza y Valencia y del argentino Rosario Central, entre otros, permanecerá en el club estadounidense hasta junio de 2028.