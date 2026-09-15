  1. MLS

Un viejo conocido: el inesperado técnico que dirigirá al Inter Miami de Messi

El argentino firmó un contrato que lo vincula a la franquicia estadounidense hasta junio de 2028.

Un viejo conocido: el inesperado técnico que dirigirá al Inter Miami de Messi

El argentino 'Kily' González, nuevo técnico del Inter Miami de Messi, Suárez y De Paul
15 de septiembre de 2026 a las 09:11

El argentino Cristian 'Kily' González se convirtió este martes en el nuevo entrenador del Inter Miami, de la Major Soccer League (MLS), en el que militan sus compatriotas Lionel Messi y Rodrigo de Paul y el uruguayo Luis Suárez.

'Las Garzas' hicieron oficial este martes su llegada tras confirmarse la validación de la visa necesaria para trabajar en Estados Unidos y anunciaron que el exfutbolista de los españoles Zaragoza y Valencia y del argentino Rosario Central, entre otros, permanecerá en el club estadounidense hasta junio de 2028.

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Será la cuarta experiencia como técnico del exjugador, de 52 años, después de dirigir a 'su' Rosario Central, Unión y Platense.

González aporta una laureada trayectoria como futbolista tras defender las camisetas de Valencia, Inter de Milán y la Selección Argentina, donde conquistó el oro olímpico en 2004, credenciales con las que buscará liderar el ambicioso proyecto deportivo en Estados Unidos.

DEBUTA MAÑANA

Sin tiempo que perder, el estratega dirigió su primera práctica de cara a la Campeones Cup, donde el conjunto de Miami chocará este miércoles por la noche ante el Cruz Azul mexicano.

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El duelo representará su estreno oficial en el banquillo y la oportunidad de sumar un nuevo título internacional.


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Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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