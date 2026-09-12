Messi marcó y esto hizo Andy Najar: el partidazo entre Inter Miami y Nashville

Sam Surridge aguó este sábado, al completar su doblete en el minuto 92, la fiesta del Inter Miami, que pese al gol número 99 de Leo Messi con las Garzas, no pasó del empate 2-2 en el partido del NU Stadium correspondiente a la vigésima quinta jornada de la MLS. Messi alcanzó las 76 dianas en la MLS y las 99 entre todas las competiciones con el Inter Miami, pero acabó el partido visiblemente decepcionado tras encadenar el tercer empate consecutivo.

Fue un 2-2 muy amargo para el Inter Miami. No solo por el empate anotado por Surridge en el tiempo añadido de la segunda mitad, sino también por los tres disparos al poste. Messi sacudió dos veces la madera. Lo hizo en el minuto 50 con un remate repelido por el larguero y en el 77, cuando el poste le negó el doblete. Y en el añadido, Rodrigo De Paul disparó de nuevo al palo ante la incredulidad del público. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El argentino había impulsado el gol del 1-1 del Inter Miami, tras el tanto inicial de Surridge, con un centro desde saque de esquina que Reed Backer Whiting envió por error en propia puerta. Aprovechó una asistencia de Rodrigo De Paul para firmar el momentáneo 2-2 en el 61 con un remate curvado de pierna izquierda desde los 18 metros. Cuando la afición del NU Stadium, en el que se vieron varios asientos vacíos este sábado, se preparaba para celebrar, Surridge anotó su decimoquinto gol del curso para establecer el 2-2.