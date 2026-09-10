De Paul se encara con Lewandowski y lo humilla con sus títulos: "¿Quién sos, bobo?"

El empate entre Inter Miami y Chicago Fire terminó con un momento de máxima tensión protagonizado por Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski. En los últimos minutos del encuentro, ambos futbolistas se encararon y protagonizaron un fuerte intercambio de palabras que rápidamente captó todas las miradas.
La discusión comenzó después de un cruce entre Lewandowski e Ian Fray. De Paul salió en defensa de su compañero y quedó cara a cara con el delantero polaco. La tensión fue creciendo mientras otros jugadores de ambos equipos se acercaban para intentar separar a los protagonistas.
Fue entonces cuando el mediocampista argentino lanzó una frase que encendió todavía más el encontronazo. De acuerdo con lo que se alcanza a escuchar en las imágenes, De Paul le dijo a Lewandowski: "¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copas América y una Copa del Mundo. ¿Vos?"
El argentino no dudó en sacar pecho de su palmarés con la Selección de Argentina durante la discusión, recordándole al atacante polaco los títulos conquistados por la Albiceleste en los últimos años.
La frase de De Paul inevitablemente recordó al famoso "¿Qué mirás, bobo?" que Lionel Messi le dijo a Wout Weghorst después del partido entre Argentina y Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. En esta ocasión, fue su compañero de selección quien utilizó el término durante un momento de máxima tensión.
El enfrentamiento entre De Paul y Lewandowski también tiene antecedentes. Ambos se cruzaron en varias ocasiones durante sus etapas en el fútbol europeo, cuando el argentino defendía los colores del Atlético de Madrid y el polaco militaba en el Barcelona. Además, sus selecciones se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.
Más allá del encontronazo, ninguno de los dos recibió una expulsión como consecuencia directa de la discusión. El partido terminó 1-1 en el Soldier Field, después de que Lewandowski adelantara al conjunto de Chicago y Casemiro igualara para Inter Miami tras un centro de Lionel Messi.