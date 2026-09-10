De Paul se encara con Lewandowski y lo humilla con sus títulos: "¿Quién sos, bobo?"

El empate entre Inter Miami y Chicago Fire terminó con un momento de máxima tensión protagonizado por Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski. En los últimos minutos del encuentro, ambos futbolistas se encararon y protagonizaron un fuerte intercambio de palabras que rápidamente captó todas las miradas. La discusión comenzó después de un cruce entre Lewandowski e Ian Fray. De Paul salió en defensa de su compañero y quedó cara a cara con el delantero polaco. La tensión fue creciendo mientras otros jugadores de ambos equipos se acercaban para intentar separar a los protagonistas.

Fue entonces cuando el mediocampista argentino lanzó una frase que encendió todavía más el encontronazo. De acuerdo con lo que se alcanza a escuchar en las imágenes, De Paul le dijo a Lewandowski: "¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copas América y una Copa del Mundo. ¿Vos?" El argentino no dudó en sacar pecho de su palmarés con la Selección de Argentina durante la discusión, recordándole al atacante polaco los títulos conquistados por la Albiceleste en los últimos años. La frase de De Paul inevitablemente recordó al famoso "¿Qué mirás, bobo?" que Lionel Messi le dijo a Wout Weghorst después del partido entre Argentina y Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. En esta ocasión, fue su compañero de selección quien utilizó el término durante un momento de máxima tensión. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE