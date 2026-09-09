Cristiano Ronaldo está cerca de los 1,000: así fue su nuevo gol en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia en el fútbol mundial tras anotar este miércoles el gol número 979 de su carrera profesional. La anotación del delantero portugués sirvió para que el Al-Nassr consiguiera un triunfo por 2-1 frente al Abha en la jornada 6 de la liga de Arabia Saudita. Con este nuevo tanto de cabeza, el atacante luso quedó a solo 21 anotaciones de alcanzar la impresionante cifra de los 1.000 goles oficiales. La victoria le permitió al conjunto de la capital saudí sumar tres puntos muy valiosos en su lucha por los primeros lugares del torneo.

El primer gol del partido llegó a los 22 minutos de la primera parte gracias a una jugada a balón parado. Tras un tiro de esquina cobrado por el brasileño Ángelo Gabriel, Cristiano Ronaldo se elevó en el área y conectó un potente frentazo que pegó en el poste antes de cruzarse al fondo de la red. En la segunda mitad, el Al-Nassr aumentó su ventaja a los 58 minutos con una definición de Abdullah Al-Hamdan. El Abha intentó reaccionar en el tramo final del compromiso y logró descontar a los 75 minutos por medio del francés Nabil Fekir, dejando el marcador con el 2-1 definitivo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Gracias a este resultado, el equipo dirigido por el capitán portugués alcanzó la línea de los 15 puntos en la tabla de posiciones. Esta cosecha le permite igualar la marca del Al-Hilal en lo más alto de la clasificación general del campeonato saudí.