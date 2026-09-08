Mac Allister suelta la bomba: la noticia que recibió del Liverpool y no lo esperaba

El futbolista de 27 años atendió a los medios de comunicación en la previa del partido de Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid y habló sobre su futuro y presente en el club inglés.

El argentino Alexis Mac Allister , centrocampista del Liverpool , admitió estar "triste" por no haber recibido ninguna oferta de renovación en verano y aseguró que tuvo opciones para marcharse.

"Hubo oportunidades para irme en verano", reconoció Mac Allister. "Me dieron la noticia de que el club no iba a hacerme una oferta, lo que me puso muy triste. Todo el mundo puede ver que doy el 100% en cada partido por este club. Por supuesto a veces tengo partidos buenos y a veces malos, como todos, pero siempre doy lo máximo".

"Cuando vi que Dominik (Szboszlai) y que Ryan (Gravenberch) renovaron sus contratos me alegré por ellos porque se lo merecen, pero también me dolió que no renovaran el mío", admitió el jugador.

El contrato de Mac Allister con los 'Reds' expira en junio de 2028, por lo que todavía tiene dos años para intentar negociar por su continuidad en el equipo.

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"Por supuesto aún hay tiempo. Los aficionados no tienen por qué preocuparse, porque daré el 100% hasta el último día que esté aquí. Veremos qué pasa. Tuve opciones para irme, pero creo que estoy en el club adecuado", sostuvo.