Flick reveló su favorito para el Balón de Oro: "Nadie lo hace como él, merece ganarlo"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró este miércoles, tras estrenarse en la Champions League con una goleada ante Feyenoord en el Camp Nou, que Lamine Yamal debe ganar el próximo Balón de Oro porque es "excepcional" y lo demuestra en cada jornada. También ha considerado que tanto Raphinha como Pedri "deberían estar en la lista" para el galardón, ya que "son demasiado buenos para no estar". Cabe recordar que ambos jugadores no figuran entre los nominados al premio. "Si, es mi jugador, Lamine se merece el Balón de oro. Tiene una calidad excepcional, es especial, nadie lo hace como él, nadie tiene esto que muestra Lamine", aseguró el DT.

"Raphinha ha hecho un gran partido. Tanto él como Pedri tendrían que estar en esta lista. Los dos son demasiados buenos, pero es algo que no lo podemos cambiar. Raphinha y Pedri son fantasticos, lo merecerían", dijo sobre la ausencia de los dos futbolistas entre los candidatos. En referencia a la victoria en Champions, Flick destaca que el equipo tiene "mucha calidad en todas las posiciones" y esto le permite "jugar igual pese a los cambios", algo que ha calificado de "fantástico". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "En los primeros cinco partidos lo hemos hecho muy bien. Hemos marcado muchos goles y estamos jugando como un equipo que controla los partidos y domina el juego. Es el estilo con el que queremos jugar, queremos que la afición disfrute", ha valorado. El técnico alemán admite que le gusta "mucho" el rendimiento de sus jugadores, pero también recalca que ve "situaciones a mejorar" en el juego, algo que considera como normal.