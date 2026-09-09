EN VIVO: ¡Raphinha firma su doblete y Barcelona golea en la Champions!

El Barcelona que lideran Raphinha y Lamine Yamal está enfrentando al Feyenoord en el Camp Nou, partido correspondiente a la primera jornada de la fase de liga de la Champions League. Raphinha abrió el marcador a los 3 minutos y Adeyemi hizo el segundo con un remate fuera del área que se colgó en el ángulo al 22'. El brasileño firmó su doblete en el 58' con un disparo cruzado tras la asistencia de Pedri.

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- ALINEACIÓN TITULAR DEL BARCELONA

Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Christensen, Cancelo; Rodri, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Adeyemi.

- ALINEACIÓN TITULAR DEL FEYENOORD

Lamine lo ha ganado todo. Sumó el pasado verano el Mundial a su colección de títulos que había abierto con Ligas, Eurocopas y Supercopas, pero le falta la Champions, a él y a esta generación de jóvenes jugadores azulgranas. Será la cuarta vez que afronta el reto. En total 33 partidos y 11 goles. Su primera participación, en 2024, finalizó en cuartos ante el PSG (2-3 en la ida y 1-4 en la vuelta), el día de la expulsión de Ronald Araujo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La segunda al año siguiente y en semifinales frente al Inter cuando el Barcelona lo tenía en su mano. La última el sueño se difuminó en el Metropolitano, después del 0-2 en el Camp Nou y el 1-2 en la vuelta.

Los blaugranas llegan al partido en su mejor momento. Líderes de LaLiga, con 17 goles en cuatro partidos, todos resueltos con victorias claras, y con una máquina engrasada que recuerda al mejor Barça de siempre, aquel que en el banquillo vivía Pep Guardiola y el '10' lo llevaba Leo Messi. Pero la Champions le ha demostrado tozudamente al Barcelona su exigencia. No es importante el cómo sino el qué y llegar al momento determinante del curso europeo sin una roja, sin un lesión y sin dudas. Para el estreno ante el Feyenoord, Flick no podrá contar con Eric Garcia, expulsado en el último partido del curso pasado, y suspendido. Tampoco con los lesionados Frenkie de Jong ni Roony Bardghji, que ni siquiera ha sido inscrito para la competición por una lesión de larga duración.

Los neerlandeses llegan a Barcelona con dos viejos conocidos: Gio van Bronckhorst y Mika Mármol. Van Bronckhorst, exjugador del Barça, ha sustituido a Robin van Persie en el banquillos, mientras que el defensa Mármol se formó en La Masia. El Feyenoord es un visitante amable. No ha ganado en sus últimos 11 desplazamientos europeos y ha perdido en los nueve últimos. Sus principales estrellas son el joven centrocampista neerlandés Luciano Valente y el extremo argelino Anis Hadj Moussa, que estuvo a punto de abandonar el equipo con destino a Arabia Saudita, un traspaso por 40 millones que finalmente se frustró.

HORA Y CANAL

El Barcelona vs. Feyenoord que se jugará este miércoles en el Camp Nou será el primero de la jornada de Champions, ya que arranca desde las 10:45 AM de Honduras y México; 6:45 PM de España. La transmisión del partido se llevará a cabo por la señala de ESPN y M+ Liga de Campeones. También podrás seguir todas las incidencias por nuestra web en Diez.hn.

DATOS DEL PARTIDO