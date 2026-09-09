Barcelona se estrena en la Champions con bajas: la convocatoria de Flick

El FC Barcelona se estrena este miércoles en la Champions League 2026-27. El equipo azulgrana es uno de los fuertes candidatos al título esta temporada y como primera prueba tendrá la visita del Feyenoord en el Camp Nou. El técnico Hansi Flick dio a conocer la lista de convocados para afrontar el encuentro y destacan tres ausencias: los lesionados Frenkie de Jong y Roony Bardghji, y el sancionado Eric Garcia.

Roony continúa con su proceso de recuperación, tras lesionarse de gravedad en un entrenamiento a principios de agosto, mientras que De Jong apura sus opciones de regresar tras el parón. "La evolución de la lesión sigue el plan previsto. Tal vez vuelva tras el parón. Veremos", explicó Flick en la rueda de prensa previa sobre el volante neerlandés. Por su parte, Eric Garcia, que jugará el domingo frente al Levante con máscara tras sufrir una fractura nasal en el duelo contra el Valencia, no forma parte de la expedición porque arrastra una sanción del curso pasado. El defensor fue expulsado en la vuelta de los cuartos de final ante el Atlético de Madrid. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Flick convocó a 23 futbolistas y ha citado a Hamza Abdelkarim, el único jugador del Barça Atlètic. Bisiwu, que ya tiene el visto bueno burocrático para jugar en LaLiga, no acompañará al equipo en el estreno europeo. "No estará contra el Feyenoord. Se ha entrenado bien. Se entrenará con nosotros, pero jugará con el filial", explicó el DT. Los seis fichajes de este verano, Livakovic, Joao Cancelo, Rodri, Adeyemi, Gordon y Gabriel Jesus, debutan en una convocatoria del Barcelona en la Champions. Todos podrían disputar sus primeros minutos en la mejor competición europe excepto el guardameta croata, suplente de Joan Garcia.