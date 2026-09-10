Deco señala al ganador del Balón de Oro y tema de Julián Álvarez: "Hicimos una oferta..."

El máximo ejecutivo del área de fútbol del club catalán admitió, en una entrevista concedida este jueves a RAC1 , que la oferta de 100 millones de euros por el internacional argentino contemplaba tres plazos de pago, y no los seis que desveló el club rojiblanco.

El director deportivo del FC Barcelona , Anderson Luis de Souza 'Deco' , aseguró este jueves que el club azulgrana actuó de "forma respetuosa" con el Atlético de Madrid para intentar fichar al delantero argentino Julián Alvarez en el pasado mercado de fichajes.

Asimismo, negó que la entidad catalana presionara al futbolista para que pidiera públicamente que quería ser traspasado a otro club tal y como hizo en el pasado Mundial.

"Hemos hecho las cosas bien. Había una oferta, no hubo respuesta y, a partir de ahí, se ha hablado mucho más en la prensa de lo que ha pasado en realidad. Hicimos una oferta para pagar en tres temporadas, hablamos con ellos de una forma respetuosa y clara, ellos nos dijeron que no querían vender al jugador", comentó.

Además, negó cualquier conflicto personal con Mateu Alemany, director deportivo del Atlético. “Yo no tengo ningún problema con Mateu, no sé si él lo tiene hacia mí porque yo no le he hecho nada. No quiero hablar más sobre Julián”, aseguró.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Pese a no conseguir el fichaje del delantero colchonero, Deco afirmó que el equipo de Hansi Flick no necesita un goleador, ya que cuenta con Raphael Dias 'Raphinha', que ha marcado ocho goles en los cinco primeros partidos de la temporada, el recién incorporado Gabriel Jesus -"el jugador más parecido a un '9' de área", dijo- y el joven Hamza Abdelkarim.