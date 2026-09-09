Champions League: así queda la tabla tras goleadas del PSG y Barça

A falta de seis partidos para completar la primera jornada de la fase de liga de la Champions League, el bicampeón PSG lidera la tabla de posiciones luego de destrozar en su estreno al Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes.
El conjunto de Luis Enrique no tuvo piedad y le endosó un 6-1 al equipo eslovaco, con un triplete de Ferran Torres, doblete de Dembélé y otro tanto de Fabián Ruiz.
Más temprano, el Barcelona de Hansi Flick se divirtió bajo la lluvia y goleó al Feyenoord en el Camp Nou, con doblete incluido del capitán Raphinha, que ya lleva ocho goles en este arranque de temporada entre todas las competencias.
La paliza del PSG lo coloca en el primer puesto con tres puntos, seguido por el Barcelona, Stuttgart, Manchester City, Aston Villa, Betis, Borussia Dortmund, AEK Atenas, Real Madrid, Liverpool y Arsenal.
Todos estos equipos comenzaron su camino en la Champions con un triunfo. De hecho, el cuadro de José Mourinho sufrió ayer para vencer un aguerrido Inter que intentó empatarlo hasta el final en el Santiago Bernabéu (2-1).
Además del PSG y Barcelona, el Arsenal se impuso hoy por lo mínima ante Napoli de visita (0-1), Liverpool apostó por la remonada sobre el Atlético en Anfield (2-1), Sporting derrotó local al Galatasaray (3-1), mismo resultado que consiguió el Stuttgart ante el Viking noruego en Alemania.
La primera fecha se completa este jueves con los enfrentamientos Fenerbahce-Roma, PSV-Shakhtar, Bayern Múnich-Bodo/Glimt, Slavia Praga-Lens, Como-Leipzig y Manchester United-Sabah Futbol Klubu.
Por segundo año consecutivo son 36 clubes los que compiten en una fase de liga única y avanzan a los octavos de final de las siguientes maneras:
- Del puesto 1 al 8: los ocho mejores equipos de la tabla general pasan directamente a la siguiente ronda.
- Puestos del 9 al 24: los 16 clubes ubicados en esta zona juegan un play-off a doble partido (ida y vuelta).
- Del 9 al 16 son cabezas de serie y juegan la vuelta como locales. Los ocho ganadores de esta fase avanzan para completar los octavos.