Champions League: así queda la tabla tras goleadas del PSG y Barça

A falta de seis partidos para completar la primera jornada de la fase de liga de la Champions League, el bicampeón PSG lidera la tabla de posiciones luego de destrozar en su estreno al Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes. El conjunto de Luis Enrique no tuvo piedad y le endosó un 6-1 al equipo eslovaco, con un triplete de Ferran Torres, doblete de Dembélé y otro tanto de Fabián Ruiz. Más temprano, el Barcelona de Hansi Flick se divirtió bajo la lluvia y goleó al Feyenoord en el Camp Nou, con doblete incluido del capitán Raphinha, que ya lleva ocho goles en este arranque de temporada entre todas las competencias.

La paliza del PSG lo coloca en el primer puesto con tres puntos, seguido por el Barcelona, Stuttgart, Manchester City, Aston Villa, Betis, Borussia Dortmund, AEK Atenas, Real Madrid, Liverpool y Arsenal. Todos estos equipos comenzaron su camino en la Champions con un triunfo. De hecho, el cuadro de José Mourinho sufrió ayer para vencer un aguerrido Inter que intentó empatarlo hasta el final en el Santiago Bernabéu (2-1). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Además del PSG y Barcelona, el Arsenal se impuso hoy por lo mínima ante Napoli de visita (0-1), Liverpool apostó por la remonada sobre el Atlético en Anfield (2-1), Sporting derrotó local al Galatasaray (3-1), mismo resultado que consiguió el Stuttgart ante el Viking noruego en Alemania. La primera fecha se completa este jueves con los enfrentamientos Fenerbahce-Roma, PSV-Shakhtar, Bayern Múnich-Bodo/Glimt, Slavia Praga-Lens, Como-Leipzig y Manchester United-Sabah Futbol Klubu.