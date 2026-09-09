Rodri lo llamó para pedirle disculpas tras la polémica: "Son malísimos"

Rodri Hernández desató la polémica el pasado domingo durante la paliza del Barcelona ante Valencia en Mestalla (0-5). El volante español fue captado por las cámaras del programa 'El Día Después' de Movistar+ criticando el flojo rendimiento del equipo rival.

En las imágenes se observa que el mediocampista habla con su compañero Pau Cubarsi tras ser reemplazado a los 62 minutos y suelta desde el banquillo "son malísimos".

Unas palabras que trascendieron y podían doler al vestuario del Valencia: "Muy flojos, son muy flojos estos, eh. Muy flojos. Son muy malos, son malísimos. ¿Cómo quedó el Valencia el año pasado?".