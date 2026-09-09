Rodri lo llamó para pedirle disculpas tras la polémica: "Son malísimos"

Rodri Hernández desató la polémica el pasado domingo durante la paliza del Barcelona ante Valencia en Mestalla (0-5). El volante español fue captado por las cámaras del programa 'El Día Después' de Movistar+ criticando el flojo rendimiento del equipo rival.
En las imágenes se observa que el mediocampista habla con su compañero Pau Cubarsi tras ser reemplazado a los 62 minutos y suelta desde el banquillo "son malísimos".
Unas palabras que trascendieron y podían doler al vestuario del Valencia: "Muy flojos, son muy flojos estos, eh. Muy flojos. Son muy malos, son malísimos. ¿Cómo quedó el Valencia el año pasado?".
Ante esa pregunta, Cubarsí le respondió "a poco de Europa", por lo que Rodri reaccionaba abriendo la boca, como si no se lo pudiera creer.
Una conversación que debía quedar en el campo, pero tomó relevancia al ser desvela por televisión. El jugador no quería en ningún momento herir a sus compañeros de profesión del Valencia y nunca habría hecho estas declaraciones públicas. Fue una charla privada y distendida con la incidencia que fue recogida en imágenes.
Por ese motivo, el volante azulgrana no tuvo repartos en ponerse en contacto con José Luis Gayà, al que conoce de la selección española y mantuvo una conversación con él para pedirle disculpas.
De acuerdo con el diario Marca, Rodri llamó personalmente al capitán del Valencia para disculparse y explicarle el contexto de aquella conversación y trasladarle que nunca tuvo intención de menospreciar al conjunto 'che'.
Una controversia que el el mediocampista quiso cortar rápidamente y, sobre todo, aclarar la situación con Gayà, como máximo representante del vestuario valencianista.