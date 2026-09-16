  1. Internacionales
  2.  Liga de España

Flick con dos bajas: convocatoria de Barcelona para buscar su séptima victoria

El conjunto de Hansi Flick suma seis victorias en seis partidos disputados y ante Racing Santander buscarán romper récord.

Flick con dos bajas: convocatoria de Barcelona para buscar su séptima victoria

El mandamás culé solo le hace falta dos piezas para tener a su plantel completo.
16 de septiembre de 2026 a las 06:15

El Barcelona afrontará el partido de este miércoles ante el Racing de Santander (1:30 pm, hora de Honduras) con una convocatoria formada por los 23 jugadores disponibles y las únicas ausencias de Frenkie de Jong y Roony Bardghji, este último lesionado de larga duración.

Los azulgrana esperan continuar con su buena racha de victorias, con seis consecutivas en este inicio de curso -cinco en LaLiga y una en la Champions League-, y sumar una más que le permita continuar como líder en solitario y aspire a igualar su mejor arranque liguero.

Real Madrid alcanza al Barcelona: así quedó la tabla en España

El Barça suma 15 puntos, los mismos que el Real Madrid y tres más que el Betis, si bien tanto a los azulgrana como a los verdiblancos les resta disputar el encuentro de la sexta jornada de LaLiga.

El líder de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), con un balance de 21 goles a favor y cuatro en contra, igualó en el Ciutat de València (2-4) el mejor inicio del campeonato, con seis triunfos, algo que solo había logrado en las temporadas 1929-1930, 1960-1961 y 2018-2019.

Ni el equipo de James Bellamy hace más de 90 años, ni el de Ljubiša Broćić en los años 60, ni el de Ernesto Valverde hace siete temporadas lograron encadenar siete victorias, algo que sí puede conseguir el conjunto de Hansi Flick si supera al equipo cántabro en el Spotify Camp Nou.

Carlos Espí vuelve a salvar a Mourinho: Real Madrid sufrió para derrotar a Elche

-- CONVOCATORIA DEL BARCELONA --

Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Livakovic.

Defensas: Joao Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Koundé y Eric Garcia.

Centrocampistas: Gavi, Fermín, Pedri, Rodri, Olmo y Bernal.

Delanteros: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Gordon y Hamza Abdelkarim.

Unime ahora al canal
EFE
EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias