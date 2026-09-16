Flick con dos bajas: convocatoria de Barcelona para buscar su séptima victoria

Los azulgrana esperan continuar con su buena racha de victorias, con seis consecutivas en este inicio de curso -cinco en LaLiga y una en la Champions League -, y sumar una más que le permita continuar como líder en solitario y aspire a igualar su mejor arranque liguero.

El Barcelona afrontará el partido de este miércoles ante el Racing de Santander (1:30 pm, hora de Honduras) con una convocatoria formada por los 23 jugadores disponibles y las únicas ausencias de Frenkie de Jong y Roony Bardghji , este último lesionado de larga duración.

El Barça suma 15 puntos, los mismos que el Real Madrid y tres más que el Betis, si bien tanto a los azulgrana como a los verdiblancos les resta disputar el encuentro de la sexta jornada de LaLiga.

El líder de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), con un balance de 21 goles a favor y cuatro en contra, igualó en el Ciutat de València (2-4) el mejor inicio del campeonato, con seis triunfos, algo que solo había logrado en las temporadas 1929-1930, 1960-1961 y 2018-2019.

Ni el equipo de James Bellamy hace más de 90 años, ni el de Ljubiša Broćić en los años 60, ni el de Ernesto Valverde hace siete temporadas lograron encadenar siete victorias, algo que sí puede conseguir el conjunto de Hansi Flick si supera al equipo cántabro en el Spotify Camp Nou.