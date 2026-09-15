Mbappé da duro revés a Yamal y Raphinha: así va el pichichi de LaLiga

El atacante madridista dejó atrás a Raphinha , quien aparece con seis tantos y tres asistencias con el Barcelona . El brasileño comparte esa cifra goleadora con Sergio Camello, del Rayo Vallecano, que también suma seis anotaciones y una asistencia en este inicio de campeonato.

Kylian Mbappé volvió a marcar con el Real Madrid y tomó el liderato en la tabla de goleadores de LaLiga 2026-27 , luego de anotar en el triunfo 3-2 sobre el Elche. El delantero francés llegó a siete goles , además de registrar dos asistencias, y se colocó en solitario en la cima de la clasificación.

La pelea por los primeros puestos también tiene como protagonistas a otros dos futbolistas del Barcelona. Lamine Yamal acumula seis goles, mientras que Roberto Fernández Jaén, del Espanyol, completa el grupo de jugadores que llevan seis tantos en la competición, de acuerdo con la clasificación compartida.

Más abajo aparece Pierre-Emerick Aubameyang, quien suma cinco goles y dos asistencias con el Deportivo de La Coruña. El gabonés ha tenido un arranque destacado con el conjunto gallego y se mantiene dentro del grupo de principales artilleros de la temporada.

Por su parte, Yassine Zabiri, del recién ascendido Racing de Santander, también registra cinco goles y se encuentra entre los máximos anotadores. Así queda, de momento, una tabla liderada por Mbappé con siete tantos, mientras Raphinha, Camello, Fernández Jaén y Yamal lo siguen con seis, en una lucha que apenas comienza y que tendrá nuevos movimientos conforme avance LaLiga.