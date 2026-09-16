Así quedó la tabla de posiciones de LaLiga luego de la terrible paliza del Barcelona

El Barcelona sigue contando sus partidos por triunfos en este arranque de temporada. Los dirigidos por Hansi Flick demuestran que son un serio candidato para llevarse todos los títulos posibles y este miércoles arrasó contra el Racing de Santander en el Camp Nou (7-2). En el partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga, el bicampeón azulgrana se llevó otros tres puntos para seguir liderando la clasificación, un encuentro en el que Raphinha fue la figura con hat-trick y sigue como Pichichi con 9 tantos.

El conjunto catalán se mantiene en la cima con 18 puntos sin todavía conocer la derrota. Seis encuentros disputados y seis contundentes victorias que lo tienen como el gran favorito para repetir el título. Real Madrid se sitúa con en la segunda posición con 15 unidades. Cabe recordar que el equipo blanco ya sufrió su primera caída en campo del Betis y ayer volvió a sufrir para superar de visita al Elche. Por su parte, el Atlético y Sevilla comparten 13 puntos en el tercer y cuarto puesto, respectivamente. El Betis es quinto con 12, el Alavés cuenta con 10 en el sexto lugar y el Deportivo de La Coruña se coloca como séptimo con 9. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El Espanyol, Athletic Club y Racing se quedan con siete puntos cada uno. Cabe recordar que los 'Leones' no jugaron este miércoles tras suspenderse su encuentro en casa del Levante por las fuertes lluvias. En la parte más baja de la tabla se encuentra el Málaga, que tiene tres puntos, el Villarreal es penúltimo con dos y en el sótano se hunde el Elche también con dos, pero es el equipo que más derrotas ha sufrido hasta el momento (4).