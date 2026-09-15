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Impactantes imágenes del aguacero que aplazó un partido de LaLiga

El partido del Levante contra el Athletic Club que debía disputarse esta noche fue aplazado por una fuerte lluvia.

15 de septiembre de 2026 a las 07:56
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El partido del Levante contra el Athletic Club que debía disputarse esta noche fue aplazado por una fuerte lluvia. Una inundación tanto dentro como fuera del terreno de juego.

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El partido entre el Levante y Athletic Club, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga previsto para este miércoles en el estadio Ciutat de València, ha sido aplazado por razones meteorológicas, tal y como confirmó el conjunto granota.

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Las intensas lluvias que comenzaron a caer sobre la ciudad de Valencia minutos antes de que arrancara el encuentro terminaron por hacer impracticable el terreno de juego e inundó la práctica totalidad del césped.
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Los jugadores del Levante y Athletic Club comenzaron los ejercicios de calentamiento previos al partido hasta que la fuerte tormenta que descargó sobre el estadio impidió hasta que el balón rodara sobre el césped.

 Foto: LaLiga
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Tanto los futbolistas como el trío arbitral liderado por Alejandro Quintero González se retiraron a vestuarios hasta que el colegiado tomó la decisión de aplazar el compromiso pocos minutos antes de la hora prevista para su comienzo.

 Foto: LaLiga
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Los aficionados de ambos clubes que ya ocupaban parte del estadio trataron de resguardarse en las zonas cubiertas y siguieron esperando minutos después del aviso oficial por megafonía de la suspensión.

 Foto: LaLiga
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Asimismo, por la megafonía del recinto se apuntó que en los próximos días se conocerá la nueva fecha de disputa del encuentro, si bien ambos equipo tienen partido este fin de semana correspondiente a la séptima fecha.

 Ana Escobar / EFE
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El Athletic Club jugará en casa el sábado ante el Alavés y Levante lo hará un día después en La Cerámica contra el Villarreal. De momento se desconoce cuándo se disputará el partido que esta noche fue aplazado.

 Foto: LaLiga
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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó para este miércoles el aviso naranja por fuertes lluvias en toda la provincia de Valencia.

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"El partido se suspende por razones meteorológicas", avisaron las autoridades del fútbol español desde la pantalla gigante del inmueble.

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En redes sociales también comenzaron a circular imágenes de la cancha cubierta de agua, lo que impidió llevar a cabo el encuentro.
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El temporal inundó los vestuarios, los accesos y dejó el terreno de juego completamente impracticable y lleno de charcos.

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El agua inundó casi por completo el césped, haciendo que el balón fuera incapaz de rodar. El viento racheado también impedía una visibilidad correcta para la práctica del fútbol.

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Desde El Chiringuito también informaron que debido a las fuertes lluvias hubo un corte de energía en el estadio del Levante.

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