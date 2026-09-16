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EN VIVO: Barcelona está empatando ante Racing Santander en la jornada 6 de LaLiga

EN DIRECTO // Los culés buscan su séptima victoria de la temporada ante Racing Santander en la jornada 6 de LaLiga.

EN VIVO: Barcelona está empatando ante Racing Santander en la jornada 6 de LaLiga
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Barcelona se mide ante Racing Santander en la sexta jornada de la Liga Española 2026-27.
16 de septiembre de 2026 a las 11:02

Barcelona empata sin goles ante Racing de Santander y busca su séptima victoria consecutiva en la temporada, con la que firmaría el mejor arranque de temporada de la historia del club, en la jornada 6 de la Liga Española.

- PARTIDO EN VIVO:

- ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Christensen, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Adeyemi; Raphinha.

Racing de Santander: Agirrezabala; Manu Hernando, Pedro, Facu, Aarón, Prati, Canales, Iñigo, Maguette, Villalibre, Arana.

- FICHA DEL PARTIDO:

Árbitro: José Luis Munuera (C. Andaluz)

Estadio: Spotify Camp Nou, de Barcelona.

Hora: 1:30 pm, hora de Honduras.

Dónde ver: ViX Premium.

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Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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