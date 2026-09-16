EN VIVO: Barcelona está empatando ante Racing Santander en la jornada 6 de LaLiga

Barcelona empata sin goles ante Racing de Santander y busca su séptima victoria consecutiva en la temporada, con la que firmaría el mejor arranque de temporada de la historia del club, en la jornada 6 de la Liga Española.
- PARTIDO EN VIVO:
- ALINEACIONES DEL PARTIDO:
Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Christensen, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Adeyemi; Raphinha.
Racing de Santander: Agirrezabala; Manu Hernando, Pedro, Facu, Aarón, Prati, Canales, Iñigo, Maguette, Villalibre, Arana.
- FICHA DEL PARTIDO:
Árbitro: José Luis Munuera (C. Andaluz)
Estadio: Spotify Camp Nou, de Barcelona.
Hora: 1:30 pm, hora de Honduras.
Dónde ver: ViX Premium.