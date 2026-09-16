Simeone revela a su favorito para ganar el Balón de Oro: "No tengo ninguna duda"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, valoró este martes que le daría el Balón de Oro de este año, “sin ninguna duda”, a Lionel Messi, atacante de la selección argentina y del Inter Miami, del que destacó su Mundial 2026. “Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo con la edad que tiene, ninguna duda: Messi”, remarcó el técnico durante la rueda de prensa de la víspera del encuentro ante Osasuna de este miércoles en el estadio Metropolitano.

La realidad indica que Lionel Messi demostró vigencia absoluta en la Copa del Mundo 2026, dejando un rendimiento superlativo en cada partido, siendo decisivo y marcando ocho goles y dando cuatro asistencias. El astro argentino peleó hasta el último instante el récord de máximo goleador en la historia de los mundiales con Kylian Mbappé, pero acabó siendo superado. Messi viene de ser campeón de la MLS con el Inter Miami y su excelsa Copa del Mundo es lo que ubica entre los candidatos. Ahora dependerá todo de la votación para saber si tiene opciones o no de ganar el noveno Balón de Oro.

Tanto Lamine Yamal, extremo del Barcelona y campeón del mundo con España en 2026, como Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, se han postulado públicamente para ser ganadores del Balón de Oro de este año. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE