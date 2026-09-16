Raphinha sobre jugar de '9' y lo confirma: "Él me cambió la mentalidad"

El brasileño Raphinha, autor de un triplete en la paliza del Barcelona contra el Racing de Santander este miércoles en LaLiga (7-2), aseguró que siente cómodo jugando de '9' y no se plantea regresar al extremo.
Asímismo explicó que el técnico Hansi Flick se ha encargado de cambiarle su mentalidad desde que llegó al club y destacó el "hambre" que tiene sus compañeros por seguir marcando goles en declaraciones para DAZN.
Gran rendimiento
"Siempre es importante pensar que necesitas mejorar en algo. Nunca te voy a decir que estoy bien, siempre intento mejorar todo lo que puedo. Estoy contento por los goles y por la victoria, que es lo más importante, pero hay que seguir mejorando".
Jugar de '9'
"Estoy cómodo, marcando goles"
Hambre
"Los jugadores tienen hambre, siempre quieren más. Tenemos la mentalidad que, siempre que podamos, tener que generar más ocasiones y se nota en el campo. Somos muy compañeros unos con otros".
Hansi Flick
"Es el técnico que me cambió la mentalidad dentro del club y lo que pensaba de mí mismo. Siempre lo he dicho. Estoy muy agradecido".
Lamine falló un penal
"Hay que pensar siempre en el equipo. En la primera parte Lamine lo necesitaba, pero ha fallado y no pasa nada. Siempre que pueda le ayudaré, pero no solo a él. Somos una familia".