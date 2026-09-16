Raphinha sobre jugar de '9' y lo confirma: "Él me cambió la mentalidad"

El brasileño Raphinha, autor de un triplete en la paliza del Barcelona contra el Racing de Santander este miércoles en LaLiga (7-2), aseguró que siente cómodo jugando de '9' y no se plantea regresar al extremo. Asímismo explicó que el técnico Hansi Flick se ha encargado de cambiarle su mentalidad desde que llegó al club y destacó el "hambre" que tiene sus compañeros por seguir marcando goles en declaraciones para DAZN.

Gran rendimiento "Siempre es importante pensar que necesitas mejorar en algo. Nunca te voy a decir que estoy bien, siempre intento mejorar todo lo que puedo. Estoy contento por los goles y por la victoria, que es lo más importante, pero hay que seguir mejorando". Jugar de '9' No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Estoy cómodo, marcando goles" Hambre "Los jugadores tienen hambre, siempre quieren más. Tenemos la mentalidad que, siempre que podamos, tener que generar más ocasiones y se nota en el campo. Somos muy compañeros unos con otros".