Joan García se lesiona y Barcelona ya sabe el tiempo que estará de baja

El Barcelona puede respirar tranquilo. Las pruebas médicas realizadas a Joan García han descartado una lesión de gravedad tras el susto vivido el pasado jueves, cuando el guardameta resbaló cerca de las vallas publicitarias y tuvo que ser sustituido por Wojciech Szczesny en el descanso por precaución.
El parte médico oficial del club confirmó que las molestias son menores: "El jugador del primer equipo Joan Garcia presenta leves molestias en la rodilla derecha. La evolución de la lesión marcará su disponibilidad". Aunque estará unos días fuera del grupo realizando trabajo de recuperación, su estado no genera preocupación en el cuerpo técnico de Hansi Flick.
La gran duda ahora se traslada a la selección española. Luis de la Fuente anunciará pronto la lista para los próximos cuatro compromisos ante Inglaterra, Croacia (en dos ocasiones) y la República Checa.
No se descarta que el seleccionador cite a cuatro porteros , Unai Simón, David Raya, el propio Joan García y Álex Remiro, una fórmula que ya utilizó antes del Mundial de Nueva Jersey, donde España conquistó su segunda estrella.
El seleccionador priorizará la salud del jugador y tomará "riesgo cero", pero si Joan está en condiciones físicas, figurará en la convocatoria. Su compromiso y su aportación al grupo en la pasada cita mundialista son aspectos muy valorados por De la Fuente para encarar los siguientes partidos de la Roja.