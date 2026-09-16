Messi se luce y conquista un nuevo título con Inter Miami tras vencer a Cruz Azul

Leo Messi fue protagonista esta noche en la final de Campeones Cup. El astro argentino marcó un golazo de cabeza y dio una asistencia en la victoria del Inter Miami sobre Cruz Azul (2-0) para quedarse con un nuevo título.
El campeón de la MLS recibió en su cancha, el Nu Stadium, al monarca de la Liga MX y conquistó el premio gracias a los tantos de Messi y del brasileño Casemiro.
A los 24 minutos del primer tiempo, Messi le ganó el duelo por los aires al colombiano Willer Ditta y conectó de cabeza un centro de Luis Suárez desde la derecha para abrir el marcador.
Curiosamente, su primer tanto con el club norteamericano en 2023 también había sido contra Cruz Azul por la Leagues Cup, un partido que fue dirigido por el árbitro hondureño Said Martínez.
El rosarino marcó su gol número 100 con la camiseta de las 'Garzas' y llegó a los 929 de su carrera profesional, solo superado por el ariete portugués Cristiano Ronaldo que cuenta con 979.
La segunda anotación de la noche fue obra de Casemiro. Sin marcas dentro del área, el contención cazó el córner de Messi en el tramo final del encuentro (81') para firmar el definitivo 2-0 y llevarse el trofeo.
Con este triunfo en la Campeones Cup, Messi sumó el título número 49 de su trayectoria, consolidándose aún más como el futbolista más ganador de todos los tiempos.
Además, significó el cuarto trofeo levantado en la historia del Inter Miami y todos de la mano de su capitán argentino.
Los equipos que han conquistado la Campeones Cup desde su creación en 2018 son Tigres, Atlanta United, Columbus Crew, New York City FC, América, Toluca y ahora Inter Miami.