Messi se luce y conquista un nuevo título con Inter Miami tras vencer a Cruz Azul

Leo Messi fue protagonista esta noche en la final de Campeones Cup. El astro argentino marcó un golazo de cabeza y dio una asistencia en la victoria del Inter Miami sobre Cruz Azul (2-0) para quedarse con un nuevo título. El campeón de la MLS recibió en su cancha, el Nu Stadium, al monarca de la Liga MX y conquistó el premio gracias a los tantos de Messi y del brasileño Casemiro.



A los 24 minutos del primer tiempo, Messi le ganó el duelo por los aires al colombiano Willer Ditta y conectó de cabeza un centro de Luis Suárez desde la derecha para abrir el marcador. Curiosamente, su primer tanto con el club norteamericano en 2023 también había sido contra Cruz Azul por la Leagues Cup, un partido que fue dirigido por el árbitro hondureño Said Martínez. El rosarino marcó su gol número 100 con la camiseta de las 'Garzas' y llegó a los 929 de su carrera profesional, solo superado por el ariete portugués Cristiano Ronaldo que cuenta con 979. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE