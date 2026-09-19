Pichichi LaLiga: Raphinha anota 3 para barrer con Mbappé y Yamal en la tabla de goleadores

El Barcelona sigue con paso firme en la cima de LaLiga de España. El equipo azulgrana atraviesa un arranque colectivo brillante, impulsado en gran medida por la espectacular versión de su capitán, Raphael Dias Belloli, quien se ha convertido en la gran figura del torneo.
Esta vez la víctima fue el Sevilla en el partido correspondiente a la jornada 7. Raphinha sacó a relucir su mejor repertorio e hizo un hattrick sensacional que sirvió para sentenciar la victoria de los catalanes por 1-3 fuera de casa.
Gracias a estas tres anotaciones, el atacante brasileño ha alcanzado la cifra de 12 goles en lo que va de la temporada. El número 11 ha mostrado un olfato goleador impecable, registrando ocho tantos en jugadas colectivas y únicamente tres mediante el cobro de penal.
Esta actuación le permite a Raphinha distanciarse considerablemente en la tabla de goleo individual sobre sus perseguidores. Sus más cercanos seguidores marchan cuatro anotaciones por detrás, lo que demuestra la contundencia del capitán culé en este inicio de campeonato.
Lamine Yamal, Sergio Camello y Kylian Mbappé son quienes escoltan al atacante azulgrana, todos empatados con siete dianas. Sin embargo, Yamal y Camello ya jugaron sus compromisos de la fecha y no podrán aumentar su cuenta esta semana.
El único con opciones inmediatas de recortar distancias es Mbappé, quien disputará el derbi de la capital ante el Atlético de Madrid este domingo. No obstante, el francés tendrá una prueba sumamente difícil frente a una defensa complicada si quiere acercarse al ritmo imponente del brasileño.
Más abajo en la clasificación de goleadores aparecen Roberto Fernández del Espanyol y Mohamed Zabiri del Racing, ambos con seis conquistas. Cierran la lista de artilleros destacados Pierre-Emerick Aubameyang y Ante Budimir, sumando cinco festejos cada uno.