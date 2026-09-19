Barcelona deja en problemas a Real Madrid: así va la tabla de posiciones de LaLiga

Esta vez, el escenario del triunfo fue el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. En un encuentro disputado, los visitantes se impusieron 1-3 frente al Sevilla gracias a una brillante actuación del brasileño Raphinha, quien anotó los tres goles del encuentro y llegó a la destacada cifra de 11 anotaciones en lo que va de torneo.

El FC Barcelona no frena su marcha y firma un arranque de temporada impecable en la liga española. Bajo las órdenes de Hansi Flick, el conjunto azulgrana sumó su séptimo triunfo consecutivo de la campaña 2026-27, manteniéndose como el único equipo invicto del campeonato y demostrando una solidez que ilusiona a toda su afición.

Con este resultado, el Barcelona consolida su lugar en lo más alto de la tabla de posiciones al alcanzar los 21 puntos posibles. El equipo catalán logra así una importante ventaja de seis unidades sobre sus perseguidores más cercanos, el Real Madrid y el Real Betis, quienes se quedan estancados con 15 puntos.

El panorama se vuelve aún más favorable para los líderes debido al calendario de sus rivales directos. Este domingo se jugará el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano, un cruce directo que provocará que alguno de los dos persiga con mayor desventaja al club culé tras el cierre de esta fecha.

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Más allá de los números y las frías estadísticas, la gran fortaleza del Barcelona radica en su estilo de juego. El cuadro dirigido por Flick no solo gana sus compromisos, sino que impone las condiciones del partido y domina con claridad a sus contrincantes, posicionándose como uno de los mejores clubes del momento a nivel internacional.

Esta sólida victoria le permite al equipo afrontar el inminente parón por la fecha FIFA en la cima de la clasificación y con un ambiente de total tranquilidad. El plantel se marcha al descanso de selecciones sabiendo que ha cumplido los deberes de manera perfecta en este inicio de año futbolístico.