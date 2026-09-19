¿Julián ante el Madrid? Simeone responde y lo que dijo de Mourinho previo al derbi

Diego Simeone atendió a los medios de comunicación en la víspera del derbi Atlético-Real Madrid que se jugará este domingo en el Metropolitano por la séptima jornada de la Liga Española.

El técnico argentino analizó el encuentro y sorprendió con palabras de elogio para José Mourinho cuando le consultaron sobre los duelos pasados. También adelantó que Julián Álvarez tendría minutos ante los blancos.

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Momento del equipo antes del derbi

"Estamos acostumbrados a que el partido anterior no va relacionado al clásico de la ciudad. No entiendo que nuestros partidos anteriores o los suyos tengan que ver con el partido".

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Julián Álvarez

"Nos va a acompañar. Después decidiremos si empieza del inicio o sale durante el partido".

Transiciones

"Las características de los dos equipos, ellos tienen una transición más poderosa que la nuestra. Ante cualquier pérdida de pelota busca esa opción con Mbappé y Vinicius. De nuestro lado, intentar no tener pérdidas que es lo que han demostrado que mejor tienen".

Evolución desde aquellos duelos

"Ponerme en tantos años atrás... No me vienen respuestas para tu pregunta. Tengo un grandísimo respeto por Mourinho; obviamente, admirador de él por muchísimo tiempo. Lo he seguido, lo he mirado y él sabe el aprecio que le tengo. Y esperemos este domingo poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarnos".