¿Julián ante el Madrid? Simeone responde y lo que dijo de Mourinho previo al derbi

Diego Simeone atendió a los medios de comunicación en la víspera del derbi Atlético-Real Madrid que se jugará este domingo en el Metropolitano por la séptima jornada de la Liga Española.
El técnico argentino analizó el encuentro y sorprendió con palabras de elogio para José Mourinho cuando le consultaron sobre los duelos pasados. También adelantó que Julián Álvarez tendría minutos ante los blancos.
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Momento del equipo antes del derbi
"Estamos acostumbrados a que el partido anterior no va relacionado al clásico de la ciudad. No entiendo que nuestros partidos anteriores o los suyos tengan que ver con el partido".
Julián Álvarez
"Nos va a acompañar. Después decidiremos si empieza del inicio o sale durante el partido".
Transiciones
"Las características de los dos equipos, ellos tienen una transición más poderosa que la nuestra. Ante cualquier pérdida de pelota busca esa opción con Mbappé y Vinicius. De nuestro lado, intentar no tener pérdidas que es lo que han demostrado que mejor tienen".
Evolución desde aquellos duelos
"Ponerme en tantos años atrás... No me vienen respuestas para tu pregunta. Tengo un grandísimo respeto por Mourinho; obviamente, admirador de él por muchísimo tiempo. Lo he seguido, lo he mirado y él sabe el aprecio que le tengo. Y esperemos este domingo poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarnos".
Motivación para un derbi
"Es diferente de jugador, pero no podemos mentirnos. Hay una rivalidad que hemos logrado recuperar en estos años. La seguridad es importante en esos partidos".
Grimaldo
"Es lógico que su adaptación sea de a poco. Ya en el partido de la Real Sociedad ha tomado responsabilidad de lanzar el penal, asistencia posterior. Necesitamos ayudarle en la fase defensiva y que eleve todo ese talento que tiene".
Consejo a los nuevos para el derbi
"No soy de dar consejos. Si para transmitir experiencias. Es normal la presión, la ilusión que genera un partido como el de mañana en el Metropolitano con nuestra gente. Calma, ante todo calma. Hay una palabra que es seguridad, si tienes seguridad en lo que haces, puede ir mal o bien, pero es el camino".
Lookman
"Es un futbolista que tiene un perfil que no tenemos mucho. Es el más desequilibrante en el uno-uno en el borde del área. Le necesitamos ya sea 60, 70 o lo que juegue. Nos hizo bien desde que llegó y aunque su inicio de temporada no es el que él querría tener, pero le necesitamos".
Ambiente
"Madrid está viviendo una semana increíble. Estuve en la Fórmula 1, ver a Shakira... Mañana un Atlético contra el Madrid. La ciudad crece y hay un ambiente espectacular".
Competencia en el medio
"Para nosotros el crecimiento de cada uno de ellos es muy bueno. Nos hace tener una competencia que siempre quisimos. Esperemos acertar y que cada decisión nos ayude a lo que el partido necesite".