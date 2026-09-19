Los elegidos por Mou: la convocatoria del Real Madrid para enfrentar al Atlético

El Atlético y Real Madrid se enfrentan este domingo en una nueva edición del gran derbi capitalino de LaLiga. El partido de la séptima fecha se disputará en el Metropolitano y volverá a poner frente a frente a dos equipos con grandes aspiraciones para esta temporada. Los rojiblancos llegan al derbi en plena recuperación después de un comienzo irregular. Tras las duras derrotas ante Athletic Club y Liverpool, el conjunto de Diego Simeone reaccionó con triunfos sobre Real Sociedad y Osasuna, este último con goleada incluida por 4-0.

Los colchoneros mostraron una versión mucho más sólida y ofensiva y llegan con confianza a una cita en la que, de ganar, superará en la tabla de posiciones a su rival. El Real Madrid, por su parte, llega tras seis victorias en los primeros siete partidos del certamen, registrando una sola derrota en su visita al Betis. Viene de ganarle de forma agónica al Elche en el Martínez Valero gracias a una oportuna aparición de Carlos Espí en el minuto 91. El joven delantero ya había marcado otro tanto decisivo en tiempo añadido ante Espanyol. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Para dicho compromiso, el entrenador José Mourinho repite la lista de convocados de los dos últimos partidos, ante Rayo Vallecano y Elche. El portugués todavía no recupera a ninguno de los tres lesionados, como estaba previsto, por lo que los brasileños Rodrygo y Éder Militao y el francés Ferland Mendy se mantienen como ausencias en la lista. Además, Sergio Mestre continúa ejerciendo como tercer portero.