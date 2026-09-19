Xavi lo dejó fuera de la lista y él lanza una pulla: "Quizás me echen mucho de menos pronto"

Xavi Hernández ya tomó sus primeras decisiones como seleccionador de Países Bajos. El catalán dio a conocer su primera convocatoria para los partidos de la Nations League y dejó fuera al delantero Wout Weghorst, que se volvió famoso en 2022 por su cruce ante el argentino Leo Messi durante el Mundial de Qatar. El punta de 34 años, que milita para el Twente, conocía desde hace semanas que su presencia en la lista no estaba garantizada tras la salida de Ronald Koeman, que sí lo tuvo en cuenta en la pasada Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

En declaraciones para 'RTV Oost', el atacante cuenta cómo vivió las semanas previas a la convocatoria. "Las selecciones preliminares se conocen desde hace tiempo y ya vi que no me incluyeron. Hice todo lo posible en las últimas semanas, pero no, no estoy dentro. Ya lo presentía". De hecho, había asumido durante el Mundial que aquella cita podía significar su despedida del combinado nacional. "En el Mundial, ya tenía la sensación de que esta podría ser mi última oportunidad. Durante el penal que lancé contra Marruecos, sentí que podría ser mi último balón". Weghorst, en cualquier caso, mantiene abierta la puerta de Países Bajos y deja claro que seguirá disponible si Hernández lo necesita. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Nunca rechazaré una oportunidad. Es un gran orgullo jugar para tu país. Sé que he demostrado mi valía. Si ahora deciden cubrir ese puesto de otra manera, es su decisión. Estaré disponible en todo momento", admite.