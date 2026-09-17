Ni Real Madrid ni PSG: Olise dejaría el Bayern y llegar al club menos pensado

Michael Olise estuvo en el radar del Real Madrid durante la Copa del Mundo 2026 y el Bayern Múnich se pronunció al respecto. La entidad alemana aclaró que su joven estrella no estaba a la venta y que no aceptarían una oferta de 200 millones de euros. "No será vendido ni por 200 millones. Nosotros jugamos este juego por los fanáticos. Tenemos 430.000 socios y millones de otros fanáticos en el mundo. De poco les sirve que tengamos unos 200 millones más en nuestro banco y jugar peor cada sábado a causa de esto", fueron las declaraciones de Uli Hoeness, directivo del conjunto bávaro.

Lógicamente, en Múnich estaban negados a negociar a su mejor futbolista en este mercado de pases porque la idea es armar un proyecto alrededor suyo. Sin embargo, la postura de Olise sería irse del club para enfrentar un desafío mayor y eso no pasaría por Real Madrid ni PSG, que también parecía ser uno de los los principales candidatos a ficharlo. De acuerdo con la prensa inglesa, Liverpool estaría decidido a fichar a Olise y no se descarta que los contactos ya hayan comenzado. De hecho, algunas filtraciones hablan de que Florian Wirtz o Cody Gakpo podrían ingresar en la operación. La realidad es que Wirtz costó 150 millones y no ha rendido como se esperaba. Wirtz estaría encantado de volver a Alemania, recordando que el Bayern había hecho todo lo posible para ficharlo en su momento. Hasta hace unas semanas, en Múnich planeaba renovar el contrato del extremo francés hasta 2031 con un importante aumento salarial para blindarlo, pero eso estaría todo frenado. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Olise llegó al Bayern en 2024 por alrededor de 60 millones y se ha consolidado como una de las estrellas del equipo, pero medios cercanos al club aseguran que no tendría pensado renovar su contrato. Sabiendo esa postura, la directiva del Bayern comienza a sopesar la posibilidad de venderlo por una cifra importante antes de que la historia acabe de la peor forma de todas: yéndose libre y sin dejar dinero a la institución. En Liverpool, por su parte, señalan que es un futbolista ideal para el estilo del equipo, tomando el lugar que dejó Mohamed Salah y analizando que por su forma de jugar, puede ser perfecto para la Premier League.