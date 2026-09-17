Bombazo por Sergio Ramos: ellos quieren ficharlo para ganar la Champions

Sergio Ramos sigue sin equipo desde el pasado 1 de enero luego de finalizar su relación con Monterrey a finales de 2025. El defensor español, de 40 años, no tiene intenciones de retirarse y continúa esperando una propuesta que pueda convencerlo de volver a las canchas. En ese contexto, según la prensa española, el Aston Villa habría iniciado contactos con Ramos por petición del entrenador Unai Emery.

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El veterano zaguero sería uno de los objetivos del técnico español para fortalecer el liderazgo de la defensa, pero con el detalle que no ha disputado un partido oficial desde hace nueve meses cuando se fue de México. Emery ya le habría comunicado su interés a Ramos para que pueda llegar al club inglés y disputar la Champions League. Como suele suceder en estos casos, la entidad y el jugador no han confirmado nada, por lo que hay un hermetismo absoluto. El detonante fueron las lesiones en Aston Villa: Pau Torres e Ian Maatsen están lesionados. Emery cuenta en la defensa con Ezri Konsa, Tyrone Mings, Victor Lindelof y Taylor Harwood-Bellis. Esa irregularidad física del equipo se vio reflejada en los resultados del comienzo de temporada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE