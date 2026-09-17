Bombazo por Sergio Ramos: ellos quieren ficharlo para ganar la Champions

Sergio Ramos sigue sin equipo desde el pasado 1 de enero luego de finalizar su relación con Monterrey a finales de 2025. El defensor español, de 40 años, no tiene intenciones de retirarse y continúa esperando una propuesta que pueda convencerlo de volver a las canchas.
En ese contexto, según la prensa española, el Aston Villa habría iniciado contactos con Ramos por petición del entrenador Unai Emery.
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El veterano zaguero sería uno de los objetivos del técnico español para fortalecer el liderazgo de la defensa, pero con el detalle que no ha disputado un partido oficial desde hace nueve meses cuando se fue de México.
Emery ya le habría comunicado su interés a Ramos para que pueda llegar al club inglés y disputar la Champions League. Como suele suceder en estos casos, la entidad y el jugador no han confirmado nada, por lo que hay un hermetismo absoluto.
El detonante fueron las lesiones en Aston Villa: Pau Torres e Ian Maatsen están lesionados. Emery cuenta en la defensa con Ezri Konsa, Tyrone Mings, Victor Lindelof y Taylor Harwood-Bellis. Esa irregularidad física del equipo se vio reflejada en los resultados del comienzo de temporada.
Para los 'Villanos' no es una temporada más. Tras ganar la Europa League el año pasado, Emery pidió reforzarse con jerarquía porque el objetivo es llegar lo más lejos posible en la Premier League y en la Champions.
Sin embargo, el límite europeo es claro: Sergio Ramos no está en la lista de Champions, por lo que en caso de fichar con Aston Villa, no jugaría la primera fase del torneo, pero si lo haría a partir de las instancias decisivas de la próxima ronda.
En caso de concretarse, sería el primer club inglés para el defensor tras pasar por Sevilla, Real Madrid, PSG y Monterrey.