La primera bomba de Zidane en Francia: lo deja fuera del proyecto

Tras finalizar un ciclo glorioso con Didier Deschamps, pero haber perdido en semifinales del Mundial 2026, la Federación Francesa de Fútbol consideró que el seleccionado necesitaba un golpe de efecto en muchos aspectos y por eso decidió que el nuevo entrenador fuera Zinedine Zidane. El astro francés, de 54 años, finalmente cumplirá su sueño: estar al mando de 'Les Bleus' y debutará en el banquillo en la próxima fecha FIFA. La expectativa entre aficionados y expertos es tremendamente alta.

Durante todo este tiempo, Zidane estuvo rechazando propuestas importantes de grandes clubes europeos, precisamente para esperar esta oportunidad de dirigir a su país. La llegada de 'Zizou' es un impulso positivo para el fútbol francés. Fue campeón del mundo como jugador en 1998 y ostenta una trayectoria brillante como DT en el Real Madrid. Llega con la misión de refrescar un proyecto que, aunque era competitivo, necesitaba sangre nueva. Su carisma, conocimiento del vestuario y capacidad para gestionar estrellas, lo convierten en el candidato ideal para liderar a una selección que cuenta con una generación talentosa, pero que busca volver a lo más alto. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

SIN KANTÉ

Para Zidane, el desafío será inmediato porque deberá armar el equipo pensando en la Nations League 2027 y la Eurocopa 2028, que se disputará en Reino Unido. En ese contexto, tendría decidido no contar con N'Golo Kanté, el mediocampista que supo ser pilar del equipo en años anteriores. Kanté fue citado por Deschamps para la pasada Copa del Mundo, pero no tuvo minutos, algo que llamó la atención porque no jugó ni cuando Tchouaméni estuvo lesionado.