Klopp convocó 44 jugadores en Alemania y ya se enojó con ellos: "Es pátetico"

El seleccionador de fútbol de Alemania, Jürgen Klopp, presentó este jueves una macroconvocatoria con vistas a la Liga de Naciones con 44 jugadores divididos en dos listas, cada una para pensada para dos de los cuatro partidos.
"Quiero conocer al mayor número de jugadores posible, En las últimas cuatro semanas viajé mucho y vi muchos jugadores. Estuve 11 años lejos de la Bundesliga y es una gran diferencia ver a los jugadores en vivo", dijo Klopp en la rueda de prensa ofrecida este miércoles en Fráncfort al referirse a la amplitud de su primera convocatoria como técnico de 'Die Mannschaft'.
La primera lista, para los partidos contra Países Bajos, en Amsterdam el 24 de septiembre, y la ida contra Grecia el 27 de septiembre en Augsburgo, tiene 24 jugadores.
Para los siguientes partidos, el 1 de octubre en Múnich contra Serbia y el partido de vuelta contra Grecia el 4 de octubre en Salónica, se incorporan 20 nuevos jugadores mientras que la mayoría de la primera lista volverá con sus clubes. Sólo el portero Finn Dahmen, del Augsburgo, repite en ambas listas.
El extécnico del Borussia Dortmund y del Liverpool dijo que no había ninguna diferencia de rango entre las dos listas y que las dos están pensadas para ganar los cuatro partidos.
"No hemos hecho un equipo A ni un equipo B. Queremos ganar los cuatro partidos. Listas están hechas de manera que los jugadores armonicen", aseguró.
En las dos listas hay ausencias notables como las del meta Oliver Baumann, el delantero Deniz Undav, el centrocampista Leon Goretzka o el extremo Leroy Sané.
Además, hay nueve jugadores que todavía no han jugado su primer partido con la selección absoluta.
El único representante de la Liga española es el barcelonista Karim Adeyemi.
= Lista para Países Bajos y Grecia (ida):
. Porteros: Finn Dahmen (Augsburgo), Alexander Nubel (Besiktas, TUR), Marc André ter Stegen (Ajax, NED).
. Defensas: Hennes Behrens (Augsburgo), Yann Aurel Bisseck (Inter, ITA) , Nathaniel Brown (Bayern), Max Rosenfelder (Friburgo), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern), Philipp Treu (Friburgo), Josha Vagnoman (Stuttgart).
. Centrocampistas: Nadiem Amiri (Maguncia), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannick Engelhardt (Friburgo), Chris Führich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern), Lennart Karl (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford, ENG), Anton Stach (Leeds United, ENG).
. Delanteros: Younnis Ebnoutalib (Eintracht Fráncfort), Kai Havertz (Arsenal, ENG).
= Lista para Serbia y Grecia (vuelta):
. Porteros: Noah Atoboulu (Eintracht Fráncfort), Finn Dahmen (Augsburgo), Jonas Urbig (Bayern).
. Defensas: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Malik Thiaw (Newcastle, ENG).
. Centrocampistas: Karim Adeyemi (Barcelona, ESP), Mika Baur (Celtic, ESC), Tom Bischof (Bayern), Said El Mala (Colonia), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford, ENG), Felix Keidel (Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern), Derry Sherhant (Friburgo), Florian Wirtz (Liverpool, ENG).
. Delanteros: Jonathan Burkhardt (Eintract Fráncfort), Nick Woltemade (Newcastle, ENG).
La furia de Klopp contra los periodistas
Desde su llegada al banquillo de la Selección de Alemania, Jürgen Klopp se ha mostrado irascible con la prensa local y sus formas de informar. Internamente, el entrenador considera que los medios son parte del problema que atraviesa el equipo actualmente. En esta ocasión, el técnico expresó su indignación por la filtración de la lista de futbolistas citados antes de la publicación oficial por parte de la Federación Alemana de Fútbol.
El seleccionador alemán apuntó directamente contra determinados periodistas que fueron consiguiendo los nombres de los jugadores convocados y de aquellos que quedaban fuera del equipo.
"Puedo decir que me importa un bledo que haya salido antes de tiempo. No tengo absolutamente ningún problema con eso. Solo pienso que es un poco patético ganarse la vida sacando cosas antes de que la gente realmente necesite saberlas. Pero sea como sea...", lanzó Klopp.
En esa misma línea, el DT se refirió a las ausencias de algunos futbolistas, como Leroy Sané: "Aún no ha encontrado del todo su lugar. Estamos al principio de la temporada. Definitivamente hablaré con él, pero hasta ahora todavía no hemos hablado. He realizado más de 60 llamadas telefónicas y estas llamadas deben tener un contenido. No puedo llamar solo para decir hola. Hablaré cuando haya algo de qué hablar".
La particularidad de esta lista es que Klopp citó a 44 futbolistas para dividirlos en dos equipos, una medida pensada para afrontar un exigente calendario de cuatro partidos en solo dos semanas.
Cabe recordar que, al principio de su ciclo, Klopp ya había dado un fuerte aviso durante su presentación: "No hago este trabajo por mí. Lo hago por vosotros. Si piensan que soy un desastre, me lo dicen en la cara y me iré inmediatamente, sin pedir ni un euro de indemnización. Si la Federación dice que soy un desastre, me iré. Pero si van contra mi familia, también me marcharé. Critiquen cuando algo no funcione; estaré encantado de trabajar para mejorarlo".