La reacción de Xavi tras conocer que era la tercera opción como DT de Países Bajos

Xavi Hernández, presentado este martes como seleccionador de Países Bajos, aseguró que es "un verdadero honor" asumir el cargo y restó importancia de haber sido la tercera opción de la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), después de que intentaran contratar primero a Pep Guardiola y luego a Arne Slot. "No es una mala posición después de Guardiola y de Slot, ¿no? Al menos estoy en el podio", bromeó Xavi durante su bienvenida, antes de insistir: "No me importa. Para mí es un verdadero honor estar aquí y ser el nuevo seleccionador".

Nigel de Jong, director deportivo de la KNVB, explicó durante la presentación que Xavi ocupaba el tercer lugar de una lista de cuatro candidatos elaborada por la federación tras el Mundial, en el que Marruecos eliminó a Países Bajos en los 16avos de final. El primer nombre fue el de Guardiola, que había anunciado su salida del Manchester City, pero "en una semana, quedó claro que quería tomarse un año sabático", aseguró. Entonces pasó a su segunda alternativa, el neerlandés Arne Slot, quien, a pesar de estar disponible tras finalizar su etapa en Liverpool, consideró que su futuro debía seguir en el fútbol de clubes. "Eso tuvimos que respetarlo", afirmó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Fue entonces cuando la federación recurrió al exfutbolista del Barça. "Sabiendo eso, pasamos inmediatamente a Xavi Hernández", dijo De Jong. "Está muy próximo a nuestra identidad futbolística. Tuvimons charlas muy agradables y positivas sobre su visión del fútbol, su estilo de juego y cómo ve a Países Bajos antes de dar el siguiente paso".

Un factor relevante es que Xavi se considere a sí mismo "hijo del fútbol neerlandés" por la influencia que técnicos neerlandeses tuvieron en su formación en el Barcelona. El nuevo entrenador de la 'Orange' situó precisamente esa cultura futbolística entre los motivos que hacen especial su llegada a la selección. "Tengo muchas conexiones con este país. La sensación es que voy a la Universidad del Fútbol. Para mí es un gran honor estar aquí. Esto es Países Bajos. Recuerdo que cuando era niño veía a Países Bajos y podías ver buen fútbol. Ese es mi objetivo aquí: jugar un buen fútbol para que podamos sentirnos orgullosos", afirmó. Su sistema de juego: "Sé que Van Gaal o Koeman han jugado con cinco defensas atrás. Pero esa no es mi idea para mi equipo. Yo quiero jugar con otros sistemas: 4-3-3, 4-2-3-1 o 3-4-3. Creo que podemos dominar mejor el juego con estos sistemas".