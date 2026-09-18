Zidane elige su capitán y el gran regreso: la lista de Francia para la Nations League

'Zizou', quien suple a Didier Deschamps (2012-2026) y fue entrenador del Real Madrid en dos periodos (el que fue entre 2016 y 2018 culminado con tres Ligas de Campeones consecutivas, incluyó además a varios nombres nuevos, entre ellos el delantero Estéban Lepaul (Rennes) y Lucas da Cunha (Como).

El legendario Zinedine Zidane dio este viernes su primera lista como seleccionador de Francia para los partidos de Liga de las Naciones, el primero de ellos ante Turquía el 25 de septiembre, en la que recupera al centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga junto a los fijos Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté, también del Real Madrid, y a Jules Koundé, del Barcelona.





Francia, cuarta en el último mundial y campeona en 1998 y 2018, se medirá también a Bélgica en dos ocasiones (28 de septiembre fuera y 5 de octubre en casa) y recibirá a Italia el 2 de octubre.

Zinedine Zidane, quien dio este viernes su primera lista como seleccionador de Francia, confirmó que Kylian Mbappé seguirá como capitán de Les Bleus y explicó porqué no convocó al jugador del Real Madrid Aurélien Tchouméni.

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"Ha jugado una sola vez como titular y pienso que, para su recuperación, es mejor que se quede en Madrid", apreció Zidane, quien aseguró que Mbappé continuará como capitán de los campeones del mundo de 1998 y 2018.

Zidane, leyenda del fútbol campeón mundial, suple a Didier Deschamps (2012-2026) como seleccionador.

Francia, cuarta en el último mundial y campeona en 1998 y 2018, se mide el 25 de septiembre ante Turquía en la Liga de Naciones. También, se enfrentará a Bélgica en dos ocasiones (28 de septiembre fuera y 5 de octubre en casa) y recibirá a Italia el 2 de octubre.