City es culpable por más de 100 irregularidades financieras y perdería estos títulos

El Manchester City, encontrado culpable de más de 100 irregularidades financieras
El Manchester City ha sido declarado culpable de prácticamente todos los cargos relacionados con presuntas irregularidades financieras que la Premier League presentó contra el club. El fallo de la comisión independiente representa un nuevo capítulo en uno de los casos más importantes de la historia reciente del fútbol inglés.
De acuerdo con la información difundida este viernes, el club de Mánchester habría sido encontrado culpable en casi todos los cargos analizados por la comisión. La cantidad de acusaciones ha sido reportada de distintas formas, entre 115 y 130, debido a cómo se agruparon y contabilizaron las infracciones.
Sin embargo, el proceso todavía no está terminado. La comisión aún debe determinar las sanciones que correspondan, por lo que en este momento no se puede afirmar que el Manchester City haya perdido títulos, puntos o alguna competición.
Precisamente, uno de los escenarios que genera mayor expectación es la posibilidad de que una eventual sanción de puntos tenga efectos retroactivos. Si así se determina, podría modificar las clasificaciones de temporadas anteriores y abrir la puerta a que algunos de los títulos conquistados durante el periodo investigado sean afectados.
Entre las sanciones contempladas por las normas de la Premier League se encuentran multas, deducciones de puntos e incluso la expulsión de la competición en el escenario más severo. La pérdida de títulos también aparece entre las consecuencias que se han señalado como posibles si una sanción de puntos modificara retrospectivamente determinadas clasificaciones.
El caso se remonta a febrero de 2023, cuando la Premier League acusó al Manchester City de incumplir numerosas normas financieras durante un periodo comprendido entre 2009 y 2018. Las acusaciones abarcan información financiera, pagos a futbolistas y entrenadores, regulaciones de sostenibilidad y cooperación con la investigación.
La investigación también incluyó señalamientos relacionados con las normas de Fair Play Financiero de la UEFA y con las regulaciones económicas de la propia Premier League. Además, el club fue acusado de no colaborar adecuadamente con la investigación desarrollada por la liga durante varios años.
El Manchester City siempre ha negado las acusaciones y ha defendido su posición durante todo el proceso. El club recurrió a un importante equipo jurídico especializado en derecho deportivo para afrontar el expediente y ha sostenido que cuenta con argumentos y documentación para defenderse.
La audiencia ante la comisión independiente se desarrolló durante 12 semanas y concluyó en diciembre de 2024. Desde entonces, el fútbol inglés ha esperado durante meses el fallo, en un proceso que se convirtió en uno de los expedientes disciplinarios más complejos de la Premier League.
Ahora, con el veredicto de culpabilidad sobre prácticamente todos los cargos, la atención se centra en el castigo. El Manchester City, además, tendría previsto apelar el fallo, por lo que incluso después de conocerse las sanciones podría quedar un largo recorrido jurídico antes de que el caso llegue a su conclusión definitiva.
El aspecto deportivo es especialmente delicado porque parte de las acusaciones corresponden a una etapa en la que el City comenzó a consolidarse como una de las grandes potencias del fútbol inglés. Entre 2009-10 y 2017-18, periodo investigado por la Premier League, el club conquistó tres títulos de liga, una FA Cup y tres Copas de la Liga.
Por ello, una eventual aplicación retroactiva de puntos podría tener consecuencias históricas. No obstante, todavía no existe una decisión que confirme la retirada de esos trofeos, por lo que cualquier modificación del palmarés dependerá de las sanciones que determine la comisión y de los posibles recursos posteriores.
El caso, por tanto, entra ahora en su fase más decisiva: el Manchester City ya enfrenta un fallo de culpabilidad, pero todavía falta conocer qué castigo recibirá y si este tendrá consecuencias sobre los títulos que conquistó durante los años investigados.
La resolución definitiva podría convertirse en uno de los mayores terremotos disciplinarios en la historia de la Premier League.
En caso de que Manchester City fuera despojado de sus títulos de Premier League, así quedaría el listado de campeones de algunas temporadas afectadas.