Chepebomba se burla: así reaccionó la prensa tras triunfo de Curazao a Costa Rica

"Qué ridículo" , "Noche de pesadilla": así reacciona la prensa de Costa Rica y Centroamérica tras la remontada histórica de Curazao sobre Costa Rica
ESPN CENTROAMÉRICA: “NOCHE DE PESADILLA COMPLETA EN TIBAS”
TD MÁS: “Otro ridículo histórico”
Zona CONCACAF evidenció el mal momento de Costa Rica: “Tres victorias en los últimos 15 juegos”
Kevin Jiménez también habló del rendimiento de Fernando Batista con Costa Rica: “0 victorias, un empate y 4 derrotas”
Asimismo, Jiménez, especialista en fichajes, reveló en exclusiva que el futuro de Bocha Batista está en duda.
La Nación de Costa Rica: “¡Que ridículo! De ganar 3-0 a perder 3-4 en un estreno penoso en la Nations League”
Feisal Rishmawy, periodista hondureño: “No tiene el talento ni la jerarquía de antes”
San Marino también se burló: “Es el mayor papelón que vi en mis 85 años de vida”
El goleador 2402: “Acabamos de presenciar una de las remontadas más épicas de la historia de CONCACAF “
Yashin Quesada, periodista de Costa Rica: “APAGUEN TODO Y VÁMONOS”
Kristian Mora en Fox Deportes Costa Rica: “Estoy absolutamente impactado”
Chepebomba, periodista de Panamá, fue de pocas palabras, pero se burló: “Apaguen todo y vámonos. Curazao le sacó los colores a Costa Rica”
Gustavo Roca, periodista hondureño: “Sinónimo de ridículo. Vergüenza costarricense“