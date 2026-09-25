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Chepebomba se burla: así reaccionó la prensa tras triunfo de Curazao a Costa Rica

"Qué ridículo" , "Noche de pesadilla": así reacciona la prensa de Costa Rica y Centroamérica tras la remontada histórica de Curazao sobre Costa Rica

25 de septiembre de 2026 a las 08:55
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"Qué ridículo" , "Noche de pesadilla": así reacciona la prensa de Costa Rica y Centroamérica tras la remontada histórica de Curazao sobre Costa Rica

 Diario Deportivo Diez
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Asimismo, Jiménez, especialista en fichajes, reveló en exclusiva que el futuro de Bocha Batista está en duda.
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La Nación de Costa Rica: “¡Que ridículo! De ganar 3-0 a perder 3-4 en un estreno penoso en la Nations League”
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