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FIFA en problemas: fue castigado en el Mundial, no cumplió y ellos reclamaron

Las últimas horas han estado marcadas por una situación de polémica, a raíz de la petición sorpresiva a FIFA. ¿Qué dice el reglamento?

25 de septiembre de 2026 a las 15:00
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Las últimas horas han estado marcadas por una situación de polémica, a raíz de la petición sorpresiva a FIFA. ¿Qué dice el reglamento?
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Una fuerte polémica sacude el desarrollo de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27" tras una solicitud inesperada de la selección de Baréin. El equipo bahreiní ha pedido oficialmente que se le otorguen los puntos del partido que disputó recientemente contra Qatar.
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El incidente comenzó a captar la atención pública luego de que los canales de televisión qataríes "Alkass" revelaran la protesta formal presentada por Baréin. Todo ocurre tras la derrota por 2-0 que sufrieron los bahreiníes en la primera jornada del grupo.
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El punto central del reclamo gira en torno a la alineación del jugador catarí Assim Madibo. Baréin asegura que el futbolista disputó el partido de manera indebida y que no debió haber pisado la cancha.
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Para comprender la controversia, es necesario recordar lo sucedido durante la Copa del Mundo 2026, celebrada en Estados Unidos, Canadá y México. En ese torneo, la FIFA impuso una dura sanción disciplinaria al jugador de la selección qatarí.
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Madibo recibió un castigo de cinco partidos de suspensión por parte del comité disciplinario de la FIFA. Esta medida se tomó tras una expulsión con tarjeta roja directa, provocada por una entrada violenta contra el jugador canadiense Ismaël Koné.
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Luego de ese amargo episodio ante Canadá en la fase de grupos, el equipo de Qatar solo disputó un encuentro más en la cita mundialista. En esa tercera jornada se midió contra Bosnia y Herzegovina antes de quedar eliminado del certamen internacional.
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Debido a su pronta eliminación, el futbolista castigado solo pudo purgar un partido de los cinco que le impusieron. Por lo tanto, le quedaban cuatro fechas de suspensión pendientes por cumplir tras el término del Mundial.
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El choque entre ambas posturas surge al revisar lo que dictan las normas disciplinarias de la FIFA. El reglamento establece claramente cómo deben aplicarse las sanciones pendientes de un torneo finalizado.
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El artículo 38 indica que, cuando un jugador no puede cumplir una sanción dentro del mismo torneo, el castigo se traslada automáticamente. La suspensión debe aplicarse en la siguiente competición internacional de carácter oficial.
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Esta misma norma aclara que los partidos de carácter amistoso no sirven para descontar las fechas de suspensión. Las sanciones solo se pueden purgar en compromisos oficiales amparados por la normativa.
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Aquí es donde aparece el núcleo del problema que enfrenta a ambas federaciones. La FIFA decidió incluir esta edición de la Copa del Golfo dentro del calendario internacional oficial por primera vez en la historia.
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La medida se adoptó porque el torneo se lleva a cabo entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre, aprovechando un período de parón internacional. Esta ventana del calendario fue extendida gracias a la fusión de dos fechas FIFA consecutivas.
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Baréin sostiene firmemente que, al estar el torneo reconocido dentro de la agenda de la FIFA, se trata de una competición oficial. Bajo esa lógica, exigen que se aplique el artículo 38 y se sancione a Qatar por alineación indebida.
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Por otro lado, la federación de Qatar defiende que la inclusión en la agenda solo responde a la coincidencia con las fechas del calendario, pero que esto no transforma automáticamente el torneo regional en una competencia oficial susceptible de aplicar sanciones de un Mundial.
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