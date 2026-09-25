Concacaf: recibió una paliza 8-0 de la selección menos pensada y él marcó triplete

La Nations League de Concacaf dio inicio y se dio la primera paliza de la competición ya que se produjo el increíble resultado de 8-0.
La Concacaf Nations League es el torneo que reúne a las selecciones nacionales de la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, con el objetivo de brindarles una competencia oficial de manera regular. Las selecciones son distribuidas en diferentes ligas según su nivel y disputan partidos que, además de definir ascensos y descensos, pueden otorgar boletos a otras competiciones de Concacaf.
Las selecciones de Bahamas y San Martín abrieron la Liga de Naciones de Concacaf y se dio un resultado que ha provocado mundial.
La selección nacional de Bahamas fue humillada por San Martín al sufrir una escandalosa paliza de 8-0 en juego correspondiente a la Liga de Naciones de Concacaf.
Saint Martin tuvo un estreno arrollador en la edición 2026-27 de la Concacaf Nations League. La selección caribeña no tuvo piedad de Bahamas y se impuso con un contundente 8-0, en un partido que quedó prácticamente sentenciado desde la primera mitad.
En el primer tiempo se marcaron cuatro goles y en la etapa de complemento el resto de dianas.
Con esta contundente victoria, Saint Martin comenzó su participación en la Nations League con tres puntos y una diferencia de goles de +8.
Jugadores de San Martín celebraron a lo grande su paliza recetada a Bahamas.
Axel Raga Rigobert fue la figura del juego al marcar tres goles.
La contundente paliza 8-0 de Saint Martin sobre Bahamas no pasó desapercibida y rápidamente generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. La diferencia en el marcador sorprendió a los aficionados, quienes reaccionaron con asombro, memes y mensajes sobre la abultada goleada que se registró en la Concacaf Nations League.
El dominio de Saint Martin también quedó reflejado en las estadísticas: tuvo 64% de posesión, remató 26 veces, con 15 disparos a puerta, mientras Bahamas apenas consiguió tres remates y ninguno de ellos fue entre los tres postes.
Jean-Claude Darcheville es el seleccionador de San Martín. Fue un recordado exjugador con experiencia en la Liga de Francia ya que ganó títulos siendo futbolista de clubes como el Bordeaux y el Lorient.
La selección nacional de Bahamas deberá reaccionar en sus próximos compromisos después de sufrir una de las derrotas más contundentes de su participación reciente en la competición.