Kervin no jugó por esta razón: así le fue al AEK en la ida del playoff de Champions

El Fenerbahçe turco y el Olympique de Lyon francés empataron este martes 1-1 en el partido de ida del 'play-of' de la Champions League, con los goles del inglés Mason Greenwood (1-0) y el belga Lois Openda (1-1).

Los tres partidos de la jornada de ida del 'play-of' de este martes, entre seis de los catorce equipos que luchan por conseguir los últimos siete billetes para estar en el cuadro definitivo de la Champions League, finalizaron en tablas, con el Levski Sofía y el AEK Atenas, nuevo club de Kervin Arriaga, sin goles (0-0), el Dinamo y el Viking noruego con resultado final de 2-2.