Kervin no jugó por esta razón: así le fue al AEK en la ida del playoff de Champions

El Fenerbahçe turco y el Olympique de Lyon francés empataron este martes 1-1 en el partido de ida del 'play-of' de la Champions League, con los goles del inglés Mason Greenwood (1-0) y el belga Lois Openda (1-1).
Los tres partidos de la jornada de ida del 'play-of' de este martes, entre seis de los catorce equipos que luchan por conseguir los últimos siete billetes para estar en el cuadro definitivo de la Champions League, finalizaron en tablas, con el Levski Sofía y el AEK Atenas, nuevo club de Kervin Arriaga, sin goles (0-0), el Dinamo y el Viking noruego con resultado final de 2-2.
Cabe mencionar que el mediocampista hondureño no pudo estar en el partido previo a la Liga de Campeones, ya que tuvo que viajar a España para ir por su familia y para traer todas sus pertenencias. Sin embargo, para la vuelta sí estará en lista y dependiendo del resultado de hoy podría tener su estreno el sábado por la Liga de Grecia ante el recién ascendido, Iraklis FC.
En el duelo entre el Levski Sofía búlgaro y el AEK no hubo goles, por lo que la eliminatoria se resolverá el próximo miércoles 26 de agosto en el AEK Arena de Grecia. Se espera que el catracho sí pueda jugar este decisivo encuentro con su nuevo club.
Por su parte, el Dinamo croata y el Viking noruego empataron a dos tras los goles del croata Dion Beljo en el minuto seis (1-0), su compatriota Mateo Lisica hizo el segundo para los locales (2-0) cuatro minutos después. Llegó la reacción por parte del conjunto noruego, Peter Christiansen hizo el primero en el minuto 26 (2-1) y Zlatko Tripic sentenció con el segundo (2-2). La eliminatoria se resolverá el miércoles 26 de agosto en el Viking Stadio.