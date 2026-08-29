Flick lo borró por completo y Barcelona lo quiere fuera antes del cierre del mercado

El Barcelona se prepara para su próximo compromiso en La Liga frente al Rayo Vallecano y Hansi Flick no tiene intención de mover las piezas que le han dado resultados. El técnico alemán está muy satisfecho con el rendimiento de su plantilla tras firmar un inicio de temporada impecable: dos victorias cómodas en las primeras jornadas y la portería totalmente en cero. Por ello, la idea es dar continuidad al mismo grupo de futbolistas. Esta decisión implica que los nombres más pesados del mercado de fichajes tendrán que esperar su turno. Tanto Rodrigo Hernández como João Cancelo continuarán con un plan de adaptación progresiva para recuperar el ritmo competitivo.

Rodri viene de superar una operación de espalda, mientras que Cancelo apenas suma entrenamientos tras resolver su salida del Al-Hilal, lo que impidió a ambos completar la pretemporada con el resto del grupo. La gran apuesta del entrenador alemán en este arranque de curso está siendo el joven Xavi Espart. El canterano se ha ganado la titularidad y la protección de Flick gracias a su personalidad, su polivalencia en el campo y su talento. El respaldo del club hacia la joven promesa ha sido total: ya cuenta con ficha de la primera plantilla y luce de forma oficial el dorsal número ‘12’. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En la otra cara de la moneda se encuentra Alejandro Balde. El lateral zurdo estuvo muy cerca de salir del equipo durante este mercado de pases con la intención de buscar un destino donde tuviera mayor protagonismo. Sin embargo, la falta de ofertas convincentes cerró las puertas a su traspaso, obligándolo a permanecer en el club azulgrana para intentar ganarse de nuevo la confianza del entrenador.