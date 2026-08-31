El Barça anuncia la convocatoria para el partido de hoy en LaLiga

El entrenador alemán continúa sin poder contar con Gavi , que sufrió un golpe en la rodilla derecha contra Elche , ni con Frenkie de Jong y el delantero Roony Bardghji , ambos también lesionados.

El Barcelona se enfrentará este lunes al Rayo Vallecano en el Camp Nou con los mismos 22 jugadores que el técnico Hansi Flick convocó para el último partido de LaLiga ante el Athletic Club .

Además, el portero Dominik Livakovic, incorporado la pasada semana, no ha entrado en la convocatoria al no estar todavía inscrito en LaLiga.

El centrocampista Marc Casadó, que no entra en los planes del DT y está resolviendo su futuro antes del cierre del mercado, tampoco figura en la lista para disputar dicho encuentro que cierra la tercera jornada del certamen.

La escuadra azulgrana marcha en el cuarto lugar de la clasificación con seis puntos y en caso de ganar esta noche igualaría al Real Madrid en la cima.

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Ante la falta de un delantero centro, Fermín López y el capitán Raphinha se han convertido en los goleadores del equipo con tres tantos cada uno en este arranque de campeonato.

Cabe mencionar que el brasileño Gabriel Jesús llegará este lunes a Barcelona para pasar el reconocimiento médico antes de firmar su nuevo contrato hasta junio de 2028, con opción a una temporada más.