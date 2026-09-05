Flick lo llama por primera vez: la convocatoria del Barcelona para enfrentar al Valencia

El brasileño Gabriel Jesus, el último fichaje azulgrana, ha sido incluido por primera vez en una convocatoria del Barcelona en una lista en la que también se encuentra Lamine Yamal, quien no se ha entrenado este sábado con el grupo. En cuanto al brasileño Gabriel Jesus, Flick ha comentado que seguramente "no está al cien por cien", pero ha concretado que tendrá "algunos minutos" en Valencia.

"Tiene opciones para jugar en la segunda parte. Me gusta cómo ha llegado", ha insistido. Flick también ha alabado el ascendiente de Raphinha, juegue en la posición que juegue, en el equipo, porque "lo hace muy bien "de extremo o vaya al centro como '9'", porque "aporta presión y velocidad". Hansi Flick, entrenador azulgrana, ya había avisado que el de Rocafonda no se ha entrenado por precaución, pero que viajaría a Valencia, donde también espera que pueda jugar este domingo. "Recibió un golpe y pensamos que era mejor que entrenara al margen, pero viajará y esperemos que pueda jugar mañana. Veremos", dijo el entrenador del Barcelona este sábado en una comparecencia ante los medios. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En la convocatoria también figura Pablo Paez Gavira 'Gavi', ausente en los dos últimos partidos por la lesión sufrida en Elche. En total viajan 24 futbolistas. La lista es la siguiente:

Convocatoria del Barcelona para enfrentar al Valencia