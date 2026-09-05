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Manchester City sufrió ante equipo recién ascendido y así quedó la tabla de la Premier

Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo sufrido del Manchester City ante el equipo de Lampard

Manchester City sufrió ante equipo recién ascendido y así quedó la tabla de la Premier

Haaland fue el anotador del gol del triunfo sufrido del Manchester City ante el equipo de Lampard

 ADAM VAUGHAN / EFE
05 de septiembre de 2026 a las 10:26

El acierto del noruego Erling Haaland, aún sin la puntería habitual, y el meta italiano Gianluigi Donnarumma, protegieron al Manchester City que acabó resguardado en su área ante el recién ascendido Coventry (1-0) para conservar la ventaja que el noruego logró antes de la media hora.

Tres de tres para el conjunto de Enzo Maresca. Pero nada que ver la sensación con la de años anteriores, con la etapa Pep Guardiola cuando los citizen eran una máquina que no daba opción a sus adversarios. En esta tercera jornada, en el Etihad, el cuadro sky blue, que afrontó el choque con las victorias contra el Bournemouth y el Crystal Palace, no fue capaz de cerrar el partido.

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Vivió con cierto sosiego hasta que las fuerzas de Rayan Cherki se mantuvieron. Sin él en el campo el City sufrió porque los cambios dieron otro aire al conjunto de Frank Lampard que aún no ha puntuado y que no ha encontrado premio a sus buenas sensaciones. Derrota contra el Arsenal, contra el Hull y ahora con el City.

Con Enzo Ferández, el gran fichaje, titular, el City dominó de inicio aunque a los dos minutos una pifia de Donnarumma estuvo a punto de costar el gol a los locales. Salvó sobre la línea de gol el meta transalpino cuando el balón cedido por Abdukodir Khusanov se le escapaba tras un mal control. Despertó el portero que ya no erró más. Al contrario.

Tuvo otro susto con un mano a mano que Tawo Awoniyi tiró al lado del palo. Pero reaccionó el conjunto de MAresca con las primeras apariciones de Haaland. Tiro al cuarto de hora y parada del meta visitante. Lanzamiento al palo de Cherki.

Haaland fue el anotador del gol del triunfo sufrido del Manchester City ante el equipo de Lampard

Haaland fue el anotador del gol del triunfo sufrido del Manchester City ante el equipo de Lampard

 (ADAM VAUGHAN / EFE)

Cinco minutos antes de la media hora, cuando Jack Rudoni pudo poner por delante a los visitantes y salvó Donnarumma, un buen envío de Enzo a Antoine Semenyo supuso un centro desde la línea de fondo al área. Midió mal el meta y Haaland entró al segundo palo y marcó de cabeza.

Puso las cosas en orden el noruego que fue un peligro contante para el Coventry aunque careció del acierto de otras veces. Falló un mano a mano al borde del descanso que hubiera aliviado a Maresca.

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Cambió poco a poco el panorama en la segunda parte. Se soltó el cuadro de Lampard que estuvo de pie toro el partido. Donnarumma, con la cara, salvó a bocajarro un tiro de Bobby Thomas. Después tuvo otra Loum Tchaouna pero se toparon con el meta italiano, agigantado al final.

Se quedó sin tiempo Lampard para obtener premio y el City, encerrado, acongojado, sacó adelante con sufrimiento el envite para alargar su pleno de éxitos. Sin la brillantez ni la autoridad de antaño.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

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Agencia EFE
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