Mourinho revela por qué llegó tarde al entreno y el 'castigo' a los jugadores: "Ir en bus"

Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, señaló que "hay gente que entiende el fútbol, pero le viene bien no hablar de cosas buenas" en la rueda de prensa previa al encuentro de su equipo contra el Rayo Vallecano, en referencia a la victoria contra el Inter en Liga de Campeones por 2-1. "Hay mucha gente que ama el fútbol, pero no lo conoce en profundidad; hay otra gente que lo entiende, pero le viene bien no hablar de cosas buenas. Dicen que no hemos defendido bien, que pudimos haber sufrido tres o cuatro goles. No dicen que podríamos haber metido ocho. Gente que entiende tanto de fútbol como yo no lo dice. ¿Por qué no lo dice? ¿No está contenta porque hemos ganado?", destacó.

"Nosotros seguimos nuestro camino, hemos perdido juntos contra el Betis, la vida ha continuado, el compromiso que tenemos entre nosotros, de trabajar para el Real Madrid y no estar en el Real Madrid, lo vamos a continuar. Vamos a hacer todo lo posible para que la gente esté feliz", apuntó. También se refirió a la valoración del Comité Técnico de Árbitros sobre el penalti que falló Kylian Mbappé ante el Betis y que no se repitió por la posición del defensor verdiblanco Marc Bartra: "Una de las cosas que yo admiro de los árbitros es que existe siempre una gran solidaridad entre ellos, una grandísima protección de las instituciones. Es muy raro, muy difícil que salgan a criticar una situación arbitral. La unión hace la fuerza". Sobre el encuentro contra el Rayo Vallecano de este sábado, correspondiente a la quinta fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), recordó las palabras de Beñat San José, el entrenador rayista, que dijo que, si pudiera quitar a uno del Real Madrid, sería al técnico portugués. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

"Vienen de una victoria, demostraron su calidad, tenemos que estar muy concentrados para el partido de mañana. Aprovecho para agradecer al míster Beñat San José, porque ha tenido para conmigo unas palabras demasiado simpáticas, que no merecía tanto, pero quiero agradecer públicamente y mañana tendré la oportunidad de darle un abrazo", concluyó.

¿Por qué llegaron tarde al entrenamiento?

Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, también señaló que ha "perdido 45 minutos de sueño" a causa de las restricciones de movilidad relacionadas con el Gran Premio de España de Fórmula Uno, que se celebra muy cerca de la ciudad deportiva del club blanco, pero reconoció que tiene entrada para la carrera del domingo. "Salvo cuando duermo en Valdebebas, yo salgo a las 7.15, hoy he salido a las 6.30. He perdido 45 minutos de sueño, los jugadores algunos lo mismo. Del entrenamiento no hemos cambiado nada, hemos hecho los primeros 15 minutos haciendo nada, después hemos trabajado 45-50 minutos bien. Intensidad baja, pero cosas que tácticamente necesitamos", confesó, sobre la sesión de preparación a puerta cerrada, en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Rayo Vallecano. "Mañana hemos dado dos opciones: ir a Valdebebas o venir al estadio, dejar los coches e ir en bus a Valdebebas. Soy muy amigo, con mucho orgullo, de Stefano Domenicalli (presidente de la F1), desde mis primeros años en Italia, y sí tengo entrada, pero soy ese tipo de bicho que, si no gana, no hay vida. Si estoy contento, a lo mejor me paso", comentó.