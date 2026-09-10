  1. Champions League

Madrid fuera del top 10 y Barca por el liderato: así va la tabla de la Champions League

Así finalizó la tabla de posiciones de la Champions League tras jugarse la primera fecha.

Madrid fuera del top 10 y Barca por el liderato: así va la tabla de la Champions League

Barcelona arranca tercero y Real Madrid aparece en el puesto 14 tras la primera fecha de Champions
10 de septiembre de 2026 a las 14:52

No hubo ninguna sorpresa en la primera jornada de la Champions League 2026/27. Ganaron todos los favoritos y ya empieza a tomar distancias con los equipos pequeños.

Esta primera fecha dejó un panorama positivo para el PSG, Bayern y Barcelona, mientras que el Real Madrid también consiguió los tres puntos, aunque quedó bastante más abajo en la clasificación debido a la diferencia de goles.

Champions League: así queda la tabla tras goleadas del PSG y Barça

Ayer el conjunto azulgrana tuvo un debut arrollador al vencer 5-1 al Feyenoord, resultado que le permitió colocarse en la tercera posición de la tabla con 3 puntos, cinco goles a favor, uno en contra y una diferencia de +4.

El Barcelona solamente es superado por el PSG, que goleó 6-1 al Slovan Bratislava y por el Bayern Múnicha que ganó hoy 5-0 al Bodo Glimt. Los franceses quedaron como líder por tener una diferencia de goles de +5.

Varios equipos comparten los mismos tres puntos, pero con menos diferencai de goles: Manchester United, Bayern Múnich, Como, Sporting CP, Stuttgart, Manchester City, Aston Villa, Betis, Dortmund, Liverpool, Real Madrid, Arsenal y AEK Atenas, fueron todos los clubes que sumaron tres unidades.

Por su parte, el Real Madrid debutó con una victoria 2-1 sobre el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé y Federico Valverde marcaron para los blancos, mientras que Carlos Augusto descontó para el conjunto italiano.

Flick reveló su favorito para el Balón de Oro: "Nadie lo hace como él, merece ganarlo"

A pesar de sumar los tres puntos, el equipo madridista aparece en la 14.ª posición, con 2 goles a favor, uno en contra y una diferencia de +1. La posición demuestra la importancia que tendrá la diferencia de goles en esta nueva fase de liga.

TABLA DE POSICIONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Unime ahora al canal
Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias