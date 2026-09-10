Madrid fuera del top 10 y Barca por el liderato: así va la tabla de la Champions League

Esta primera fecha dejó un panorama positivo para el PSG, Bayern y Barcelona , mientras que el Real Madrid también consiguió los tres puntos, aunque quedó bastante más abajo en la clasificación debido a la diferencia de goles.

No hubo ninguna sorpresa en la primera jornada de la Champions League 2026/27. Ganaron todos los favoritos y ya empieza a tomar distancias con los equipos pequeños.

Ayer el conjunto azulgrana tuvo un debut arrollador al vencer 5-1 al Feyenoord, resultado que le permitió colocarse en la tercera posición de la tabla con 3 puntos, cinco goles a favor, uno en contra y una diferencia de +4.

El Barcelona solamente es superado por el PSG, que goleó 6-1 al Slovan Bratislava y por el Bayern Múnicha que ganó hoy 5-0 al Bodo Glimt. Los franceses quedaron como líder por tener una diferencia de goles de +5.

Varios equipos comparten los mismos tres puntos, pero con menos diferencai de goles: Manchester United, Bayern Múnich, Como, Sporting CP, Stuttgart, Manchester City, Aston Villa, Betis, Dortmund, Liverpool, Real Madrid, Arsenal y AEK Atenas, fueron todos los clubes que sumaron tres unidades.

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Por su parte, el Real Madrid debutó con una victoria 2-1 sobre el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé y Federico Valverde marcaron para los blancos, mientras que Carlos Augusto descontó para el conjunto italiano.