Tuca Ferretti pierde los papeles y explota contra Ancelotti en vivo: "Es un muerto"

Ricardo Ferretti volvió a ser protagonista fuera de las canchas tras lanzar fuertes críticas contra Carlo Ancelotti, actual entrenador de la selección brasileña. El 'Tuca' cuestionó duramente la decisión de mantener al italiano al frente de la 'Canarinha'.
Durante su intervención en el programa 'Fútbol Picante' de ESPN, Ferretti protagonizó un intenso intercambio de opiniones con José Ramón Fernández sobre la situación del 'Scratch'.
El extécnico brasileño, naturalizado mexicano, aseguró que Ancelotti no tiene la sangre ni la entrega necesaria para dirigir al combinado de su país.
Las polémicas declaraciones llegan tras cuestionar el cuerpo técnico de Rafa Márquez en la selección de México, que está compuesto principalmente por españoles.
José Ramón comparó la situación y lanzó una pregunta: "No te enojes, pero ¿quién maneja la selección de Brasil? La maneja Ancelotti", dijo el periodista.
Inmediatamente vino el ataque de Ferretti: ¿Ancelotti? Ancelotti es un muerto. Es una burrada de la Federación Brasileña". Además, responsabilizó al técnico italiano por el rendimiento del equipo y criticó que haya sido renovado hasta 2030 pese a los resultados obtenidos.
También señaló que Brasil atraviesa un momento complicado y considera que la continuidad de 'Carletto' no ayudará a solucionar los problemas. Para el 'Tuca', los futbolistas tampoco han mostrado la intensidad que históricamente ha caracterizado a la selección.
"No hubo entrega de los brasileños. No es posible que un jugador controle la pelota, se peine y meta gol sin que un jugador le salga a presionar", comentó Ferretti al recordar que el tanto que el noruego Erling Haaland le anotó a Brasil en la Copa del Mundo.
En ese contexto, Ferretti trasladó su argumento al caso de Ancelotti y Brasil, al considerar que un entrenador debe entender profundamente la cultura futbolística de la selección que dirige.
Ancelotti ha dirigido 17 partidos oficiales, con un registro de 10 victorias, tres empates y cuatro derrotas. Estos resultados representan una efectividad del 64.7%, aunque el funcionamiento del 'Scratch' continúa bajo cuestionamientos.