Ancelotti sacude Brasil: las 16 novedades en la convocatoria para la fecha FIFA tras el Mundial

La selección de fútbol de Brasil inicia una etapa totalmente renovada bajo el mando del técnico italiano Carlo Ancelotti. De cara a sus próximos partidos amistosos contra Australia e India, la Confederación Brasileña de Fútbol dio a conocer la lista de 26 convocados con una clara consigna: dejar atrás el pasado y comenzar desde cero.

El cambio ocurre tras el duro golpe sufrido en el último Mundial de Norteamérica, donde la selección quedó eliminada en octavos de final. Ese resultado provocó la salida de figuras históricas como Neymar, Alisson, Ederson, Casemiro y Danilo. Sin esa "vieja guardia", la Verdeamarela busca construir un nuevo equipo pensando en el ciclo hacia el Mundial de 2030.