Ancelotti sacude Brasil: las 16 novedades en la convocatoria para la fecha FIFA tras el Mundial

La selección de fútbol de Brasil inicia una etapa totalmente renovada bajo el mando del técnico italiano Carlo Ancelotti. De cara a sus próximos partidos amistosos contra Australia e India, la Confederación Brasileña de Fútbol dio a conocer la lista de 26 convocados con una clara consigna: dejar atrás el pasado y comenzar desde cero.
El cambio ocurre tras el duro golpe sufrido en el último Mundial de Norteamérica, donde la selección quedó eliminada en octavos de final. Ese resultado provocó la salida de figuras históricas como Neymar, Alisson, Ederson, Casemiro y Danilo. Sin esa "vieja guardia", la Verdeamarela busca construir un nuevo equipo pensando en el ciclo hacia el Mundial de 2030.
La gran novedad de la convocatoria es la llegada de ocho futbolistas que vestirán la camiseta de la selección absoluta de Brasil por primera vez, entre ellos promesas como Pedro Morisco, Breno Bidon y Jair Cunha. Además, reaparecen jóvenes talentos como Estêvão y João Pedro, quienes no estuvieron en la cita mundialista anterior.
Sin las viejas estrellas en la nómina, el peso del equipo recaerá en Vinicius Jr. y Raphinha. Las figuras del Real Madrid y del Barcelona están llamadas a ser los referentes dentro del campo, mientras que el centrocampista Bruno Guimarães se perfila para asumir el rol de capitán.
Lista de convocados
Porteros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro).
Defensas: Artur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuszinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).
Centrocampistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos).
Delanteros: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), Vinicius Jr. (Real Madrid).
Con este grupo, Ancelotti inicia las pruebas para encontrar el funcionamiento ideal de un Brasil renovado que busca recuperar el protagonismo internacional.