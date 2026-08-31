¡Se salvó de milagro! Portero del León sufre asalto en su casa tras el partido y le disparan

Un grupo de hombres con pasamontañas irrumpió en la casa de Irving Martínez, portero mexicano del Club León, quien afortunadamente resultó ileso después de que uno de los delincuentes le disparara durante el asalto.
Los criminales ingresaron a la vivienda del joven arquero mientras Martínez se encontraba en la Ciudad de México, donde el León empató 1-1 el pasado viernes contra el Atlante en el Estadio Azteca.
Según el reporte de Periódico AM de Guanajuato, un grupo de sujetos armados y con los rostros cubiertos con pasamontañas ingresó la madrugada del sábado a la casa del guardameta, ubicada en el fraccionamiento La Valenciana, en los límites entre León y Lagos de Moreno, Jalisco.
Repasá la tabla de posiciones de la Liga MX
El atraco ocurrió alrededor de las 4:00 AM, cuando Irving y su familia regresaban de la capital tras el empate de la 'Fiera' contra el Atlante. Martínez fue suplente durante los 90 minutos.
Al llegar a la vivienda, la familia se percató de que había movimiento en el interior y observó a varios sujetos que corrían hacia el patio trasero para después saltar la barda. El portero siguió al último de ellos, pero en ese momento uno de los delincuentes le disparó sin herirlo. El criminal aprovechó que Martínez se protegió para huir.
De acuerdo con las cámaras de seguridad, solicitadas por la familia para presentar la denuncia, el grupo ingresó aproximadamente media hora antes de que Irving y sus familiares llegaran a la casa.
En las grabaciones se observa a algunos de los hombres sentados en los sillones, mientras otros registran el lugar y sustraen pertenencias. Entre los objetos reportados se encuentran joyas, ropa y otros artículos de valor.
La familia solicitó auxilio de inmediato y la policía llegó unos 30 minutos después. Los elementos de seguridad iniciaron la búsqueda de los responsables, pero no lograron localizarlos.
EL RELATO DE IRVING TRAS EL ASALTO
En entrevista con Medio Tiempo, Irving Martínez contó que fue el primero en entrar al domicilio y que inmediatamente vio a los criminales, por lo que comenzó a correr y a gritar que los estaban asaltando. Relata que uno de los hombres se lanzó desde el balcón hacia el jardín, donde quedó acorralado entre el portero y su madre.
"Cuando cae, lo acorralamos mi mamá y yo, pero nos apuntaron y dijimos: 'No, tranquilos'. Y nos dijeron: ‘'No hagan pendeja***'. Entonces, se voltean, y este güey, desesperado, buscando por dónde salir, vuelve a correr, y ahí es cuando yo dije 'aquí lo agarro', el tipo corre, yo voy atrás de él y me tiran el disparo atrás", cuenta Martínez.
El arquero del León reconoció que, con mayor tranquilidad, considera que no fue buena idea perseguir al ladrón armado. "Ya me cayó el veinte: sí fue una estupidez haber corrido atrás de él, pero más tranquilo, ya con la cabeza fría. Se echaron a correr por la barda, porque aquí mismo del fraccionamiento tienen un desarrollo que se llama Villas, y tienen muy vulnerable la barda perimetral, entonces, por ahí estos güeyes se echaron a correr y se fueron", añadió.
Ni él ni sus padres resultaron heridos durante el asalto. AM reportó que se trata de la misma zona donde, en febrero de 2025, fue asaltado y secuestrado durante algunas horas el futbolista uruguayo Nico Fonseca, quien entonces también militaba en León.