¡Se salvó de milagro! Portero del León sufre asalto en su casa tras el partido y le disparan

Un grupo de hombres con pasamontañas irrumpió en la casa de Irving Martínez, portero mexicano del Club León, quien afortunadamente resultó ileso después de que uno de los delincuentes le disparara durante el asalto.

Los criminales ingresaron a la vivienda del joven arquero mientras Martínez se encontraba en la Ciudad de México, donde el León empató 1-1 el pasado viernes contra el Atlante en el Estadio Azteca.

Según el reporte de Periódico AM de Guanajuato, un grupo de sujetos armados y con los rostros cubiertos con pasamontañas ingresó la madrugada del sábado a la casa del guardameta, ubicada en el fraccionamiento La Valenciana, en los límites entre León y Lagos de Moreno, Jalisco.

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El atraco ocurrió alrededor de las 4:00 AM, cuando Irving y su familia regresaban de la capital tras el empate de la 'Fiera' contra el Atlante. Martínez fue suplente durante los 90 minutos.

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Al llegar a la vivienda, la familia se percató de que había movimiento en el interior y observó a varios sujetos que corrían hacia el patio trasero para después saltar la barda. El portero siguió al último de ellos, pero en ese momento uno de los delincuentes le disparó sin herirlo. El criminal aprovechó que Martínez se protegió para huir.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, solicitadas por la familia para presentar la denuncia, el grupo ingresó aproximadamente media hora antes de que Irving y sus familiares llegaran a la casa.