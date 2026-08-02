Valerio Marinacci se lesionó en su debut como titular con Motagua: esto se sabe

El inicio del torneo Apertura 2026 arrancó con un mal sabor de boca para el Fútbol Club Motagua. Durante la primera jornada frente al Juticalpa, el Ciclón Azul sufrió una baja importante en su línea defensiva.

El defensor Valerio Marinacci, quien hacía su debut oficial como titular jugando en la posición de central, tuvo que abandonar el campo de juego de manera inesperada durante la primera mitad del partido. En su lugar ingresó el zaguero Luis Vega.