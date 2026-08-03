Nazar sobre la caída ante Olimpia y el papelón de la Sub-20: "El mismo error"

Salomón Nazar lamentó la derrota de sus Lobos UPN ante Olimpia en el arranque del Apertura 2026. El técnico hondureño explica que los dos goles casi al mismo tiempo cambiaron por completo sus planes y le pide a la afición un poquito más tiempo para poder consolidar el equipo tras las numerosas bajas que tuvo el plantel. Por otro lado, Nazar se pronunció sobre el fracaso de la Sub-20 de Honduras en el Premundial. Asegura que se está cometiendo el mismo error al traer futbolistas de afuera y apuesta por darle oportunidad a los jóvenes que se están formando en el ámbito local.

"Nos costó entrar en el partido, en tres minutos nos hicieron dos goles y eso nos desarticuló prácticamante... aparte de lo anímico, lo futbolístico. Estamos armando un once nuevo, es cierto que tenemos gente de experiencia, pero no es pretexto", arrancó en la conferencia después de caer en el Estadio Nacional. "No tengo ninguna duda que vamos a mejorar, confiamos que en la medida que transcurran los partidos todo funcioanará mejor. Todo el plante debe mejorar, se hizo un gran esfuerzo pero no nos ajustó. Esos dos goles tempranos nos afectaron el funcionamiento. Confiamos en que el sábado que jugamos contra Potros en Choluteca las cosas cambien", añade. Sobre los refuerzos que se sumaron a la manada: "Son buenos jugadores, profesionales, tienen campeonatos, desafortunadamente llegaron un poco tarde al plantel, les falta un poco de ritmo de juego. Es un plus que tiene el equipo con ellos, no tengo ninguna duda que va a estar mejor Marcelo, García o Zapatilla". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Siento que sí nos va a ajustar el plantel que tenemos, pero nos tienen quedar un poquito de tiempo. Recuerden que salieron como 14 jugadores del equipo anterior y estamos haciendo un once nuevo y no es fácil consolidarlo", sostuvo.

EL FRACASO DE LA SUB-20

Seguidamente fue consultado por el papelón de la Sub-20 de Honduras en el Premundial y fue contundente. "Nos fue mal. Seguimos dependiendo de la gente que está afuera, sin potenciar lo que tenemos acá adentro. Estamos cometiendo el mismo error en la Mayor también. Debemos trabajar con los muchachos que están jugando aquí en la Liga y prepararlos de la mejor manera para afrontar los torneos que vienen". "Si se hará un verdadero proceso, que se haga con los que están acá. El que está afuera está buscando consolidarse con su equipo, el viaje los trastoca un poco y su futuro es allá. El que está aquí tiene hambre de salir adelante. Se tienen que fortalecer las selecciones menores con los que están acá en el país. Yo lo planteé para la Mayor, que tenían que trabajar un once de acá y traer los de afuera que estuvieran con ritmo, que eran titulares para que rindieran en la Selección. Pero estamos equivocados trayendo gente de afuera", asegura.