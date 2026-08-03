Nazar sobre la caída ante Olimpia y el papelón de la Sub-20: "El mismo error"

Salomón Nazar lamentó la derrota de sus Lobos UPN ante Olimpia en el arranque del Apertura 2026. El técnico hondureño explica que los dos goles casi al mismo tiempo cambiaron por completo sus planes y le pide a la afición un poquito más tiempo para poder consolidar el equipo tras las numerosas bajas que tuvo el plantel.
Por otro lado, Nazar se pronunció sobre el fracaso de la Sub-20 de Honduras en el Premundial. Asegura que se está cometiendo el mismo error al traer futbolistas de afuera y apuesta por darle oportunidad a los jóvenes que se están formando en el ámbito local.
"Nos costó entrar en el partido, en tres minutos nos hicieron dos goles y eso nos desarticuló prácticamante... aparte de lo anímico, lo futbolístico. Estamos armando un once nuevo, es cierto que tenemos gente de experiencia, pero no es pretexto", arrancó en la conferencia después de caer en el Estadio Nacional.
"No tengo ninguna duda que vamos a mejorar, confiamos que en la medida que transcurran los partidos todo funcioanará mejor. Todo el plante debe mejorar, se hizo un gran esfuerzo pero no nos ajustó. Esos dos goles tempranos nos afectaron el funcionamiento. Confiamos en que el sábado que jugamos contra Potros en Choluteca las cosas cambien", añade.
Sobre los refuerzos que se sumaron a la manada: "Son buenos jugadores, profesionales, tienen campeonatos, desafortunadamente llegaron un poco tarde al plantel, les falta un poco de ritmo de juego. Es un plus que tiene el equipo con ellos, no tengo ninguna duda que va a estar mejor Marcelo, García o Zapatilla".
"Siento que sí nos va a ajustar el plantel que tenemos, pero nos tienen quedar un poquito de tiempo. Recuerden que salieron como 14 jugadores del equipo anterior y estamos haciendo un once nuevo y no es fácil consolidarlo", sostuvo.
EL FRACASO DE LA SUB-20
Seguidamente fue consultado por el papelón de la Sub-20 de Honduras en el Premundial y fue contundente. "Nos fue mal. Seguimos dependiendo de la gente que está afuera, sin potenciar lo que tenemos acá adentro. Estamos cometiendo el mismo error en la Mayor también. Debemos trabajar con los muchachos que están jugando aquí en la Liga y prepararlos de la mejor manera para afrontar los torneos que vienen".
"Si se hará un verdadero proceso, que se haga con los que están acá. El que está afuera está buscando consolidarse con su equipo, el viaje los trastoca un poco y su futuro es allá. El que está aquí tiene hambre de salir adelante. Se tienen que fortalecer las selecciones menores con los que están acá en el país. Yo lo planteé para la Mayor, que tenían que trabajar un once de acá y traer los de afuera que estuvieran con ritmo, que eran titulares para que rindieran en la Selección. Pero estamos equivocados trayendo gente de afuera", asegura.
"Acá tenemos buenos jugadores, hay recursos, pero hay que trabajarlo. Donde nos estamos equivocando es en la formación. Los jóvenes están entrenando. Deberíamos cambiar, que gente de experiencia esté trabajando con los jóvenes, es un error andar bucando por otro lado, hasta en Segunda División hay buenos jugadores. Mi plantel y Motagua tenían tres buenos jugadores Sub-20 que juegan en Primera y podían estar en la Selección y no participaron. Creo que habría sido diferente con ellos", señala.
Nazar también se refirió las fuertes críticas que contra el técnico Orlando López tras el fracaso de la Sub-20. "No es fácil dirigir a una selección menor, no sé cuál ha sido el ambiente en el que se desarrolló, si tuvo la libertad de escoger, el tiempo suficiente de trabajo. Lo desconozco. No le salieron bien las cosas. Obviamente que el problema es el mismo", apunta.
Por último, el Doctor habló de la situación de los técnicos catrachos en la Liga Nacional. "Está complicado en Primera y también abajo. Cada vez hay menos entrenadores hondureños dirigiendo en Primera. Nos tiene que preocupar. Tener un buen representante para que nos venda bien y generar confianza entre los directivos. Los entrenadores que no están en Primera deberían estar entrenando en las selecciones menores porque son gente de experiencia. Eso mejoraría la formación de los jugadores", cerró.