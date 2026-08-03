Espinel crítica el fracaso de Honduras en la Sub-20: "El DT no es el único"

Eduardo Espinel valoró el desempeño de su dirigido y aseguró en conferencia de prensa que no le sorprende el rendimiento de los jóvenes, ya que la labor que realizan semana a semana es la que da frutos.

Olimpia comenzó con el pie derecho el Torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras tras vencer 2-1 a los Lobos de la UPNFM , con un doblete del juvenil Jeremy Rodríguez.

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Espinel le quitó peso a la figura del técnico Orlando López como único culpable, señaló las falencias dirigenciales en la Bicolor y les envió un claro mensaje a los responsables.

Por otro lado, el estratega uruguayo no se guardó nada al abordar la eliminación de la Selección Sub-20 de Honduras , que se quedó sin boleto al Mundial y a los Juegos Olímpicos.



Sabiendo que Olimpia está compitiendo tanto en la Copa como en la Liga, no es fácil. ¿Cuál es su valoración de los juveniles? Nadie mejor que usted para darnos detalles del rendimiento de Jeremy o Cortés, por ejemplo, y del funcionamiento del equipo. ¿Era lo que esperaba de acuerdo a lo planificado?

"Primero que nada agradecido con Dios por regalarnos esta victoria y poder disputar este partido. En cuanto a la valoración de los chicos, creo que hicieron un trabajo correcto. Jeremy tuvo la fortuna y la virtud de poder anotar, además de hacer un esfuerzo táctico que a veces el público no percibe, pero que es muy importante tanto con balón como sin él. Es un jugador joven y a veces puede cometer errores, pero en líneas generales hizo un buen trabajo. En cuanto a Jeremy, ya venía sumando algunos minutos.

Independientemente del resultado, la valoración pasa por ver si se aplicó lo que se preparó durante la semana, y creo que así fue. Lo intentaron y lo ejecutaron de muy buena manera.

El partido se dio más o menos como lo habíamos planificado. Sabíamos que enfrentábamos a un rival con jugadores de mucha experiencia, de hecho, la alineación titular de ellos tenía más recorrido que la nuestra, al menos en el centro del campo, por lo que las primeras jugadas iban a ser fundamentales para la confianza de los jóvenes. Además, era la primera vez que estos once futbolistas jugaban juntos desde el arranque.

Hicimos un gran trabajo táctico. La intención era cederle la iniciativa a UPN; sabíamos que iban a tener la pelota, pero como siempre digo, la estadística de posesión solo importa si logras hacer daño con ella. Tácticamente dominamos el juego sin el balón y tuvimos más de una ocasión para ampliar el marcador, aunque nos faltó ajustar en ese último pase."

Profe, hoy mandó al ruedo a siete muchachos jóvenes. ¿Fue pensando en dar descanso de cara a la Copa Centroamericana, o le trastocó los planes que el partido se reprogramara de ayer para hoy por otro evento? ¿O ya estaba planificado así?

"Es una combinación de ambas cosas. Por un lado, la planificación consideraba graduar las cargas y cuidar a algunos futbolistas para el torneo internacional. Sin embargo, si hubiéramos jugado ayer, creo que algún otro titular del próximo miércoles habría iniciado hoy para sumar minutos y no perder ritmo.

Conversando con el cuerpo técnico, decidimos no arriesgar a ciertos jugadores. Un día más de descanso marca la diferencia; no es lo mismo tener ese margen que no tenerlo. Hay futbolistas que lo toleran bien y otros que no. En esa estrategia, que a veces sale bien y a veces mal, entendíamos que debíamos alinear al equipo que entró hoy para que el resto llegue limpio en el aspecto físico y mental.

Esto no pasa solo por el partido del miércoles, sino por la logística del viaje. No jugamos en Ciudad de Panamá; tras llegar por la mañana, nos espera un trayecto por tierra de entre dos y cuatro horas, por lo que arribaremos de noche al hotel y no sabemos si podremos reconocer el campo. Por todo ese desgaste, preferimos no darles minutos hoy a algunos futbolistas."

¿Cómo valora el buen partido que plantaron sus futbolistas, la mayoría jóvenes acompañados por algunos experimentados? ¿Qué representa para Olimpia ver a jugadores surgidos de sus canteras vencer a un rival reforzado con elementos de recorrido en Primera División?

"A mí no me sorprende lo de los chicos que empiezan a aparecer y a sumar minutos, porque llevamos mucho tiempo trabajando con ellos; no es una casualidad. A veces puede pesarles la responsabilidad de estar en un club como Olimpia, pero como le dije a Cortés hoy: en algún momento te toca entrar y demostrar por qué estás aquí. Hay que disfrutar, jugar como en los entrenamientos, equivocarse, volver a intentarlo y pedir la pelota. En algún momento hay que debutar.

Lo que siento principalmente es orgullo. Ver a un chico que hace dos años o año y medio estaba en reservas, traerlo al primer equipo y ayudarlo a iniciar su carrera es una satisfacción enorme. Esto demuestra que se está trabajando según un proyecto. La palabra "proyecto" en el fútbol es muy difícil de pronunciar y más aún de sostener, pero aquí hay un proceso que comenzó en enero de 2025.

A pesar de las adversidades que hemos enfrentado, hemos tenido el respaldo de la directiva y de la gerencia deportiva, quienes siempre nos impulsaron a seguir adelante con los jóvenes. Asumir estos riesgos puede costar un partido o un campeonato, pero a mí me contrataron para eso y sigo a la orden de la institución. Es un orgullo tener a más de 10 o 15 jóvenes en este proceso, algunos ya consolidados y otros a punto de debutar."

Hablando de eso, profe, venimos del duro golpe con la Selección Sub-20. ¿Cuánto trastoca a un técnico que prepara a estos muchachos ver que no irán al Mundial de la categoría ni a los Juegos Olímpicos?

"Trastoca mucho. Para mejorar el fútbol hay que formar jóvenes con mentalidad ganadora desde ahora. Si nos acostumbramos a perder, pasan estas cosas y el fútbol no crece. Esa mentalidad competitiva hay que forjarla desde las bases, no cuando ya son adultos.

Esto perjudica a todos: a los chicos que sufrieron la eliminación, a los entrenadores y a todo el fútbol hondureño, incluidos los periodistas. Es una situación complicada y lamentable, pero siempre hay que mantener la esperanza de salir adelante y, sobre todo, sacar conclusiones. Si no se analizan los errores cuando las cosas salen mal, ahí es donde está el verdadero problema. Ojalá esto sirva para corregir y no repetir los mismos fallos en el futuro."

Pese a la victoria, ¿qué aspectos siente que deben mejorar para los próximos compromisos?

"La contundencia. Hoy, por más que teníamos el partido controlado y sin sufrir llegadas claras del rival, un 2-1 siempre es peligroso. Tuvimos varias ocasiones de gol y transiciones favorables, pero en el último pase no le dábamos la fuerza necesaria al compañero que venía en carrera.

Nos pasó también en el primer partido centroamericano: no jugamos mal, pero nos faltó efectividad. En torneos tan competitivos, si no concretas las oportunidades que generas, terminas sufriendo. Hoy mejoramos mucho en la fase táctica, pero de aquí en adelante debemos ser más contundentes y finos en la última decisión."